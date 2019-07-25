За неправильную парковку – штрафы и эвакуация

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Несмотря на это, водители продолжают оставлять машины в не предназначенных для этого местах. В очередной рейд по «парковочной проблеме» с сотрудниками ОГАИ Борисовского РУВД сходил корреспондент «А».

– Из-за неправильной парковки всегда много проблем: на проезжей части – затруднение движения, пробки, повышенный риск ДТП с участием пешеходов: неправильно припаркованные автомобили затрудняют обзор, во дворах – уничтожение газонов, затруднение передвижения местных жителей – мам с колясками, детей на велосипедах и т.д. На парковках у магазинов самое частое нарушение – безосновательная парковка на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. В связи с распространенным правонарушением работники ОГАИ ежедневно проводят «парковочные» рейды с привлечением эвакуатора. Работу будем продолжать в таком режиме, пока наши водители не научатся соблюдать правила остановки и стоянки автотранспорта, – разъяснила Ирина Пахтусова, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Борисовского РУВД.

Самые частые нарушения во дворах – заезд на тротуар и газон, «подпирание» других автомобилей. Во дворах домов №29 и №31 по ул. Чапаева сотрудниками ГАИ было выявлено сразу несколько нарушителей. Возле подъезда дома стоит припаркованный автомобиль, затрудняющий проезд другого транспорта. Появившийся из дома через 10 минут ожидания водитель виновато поясняет, мол, только заскочил быстро перекусить, нарушил, не подумав.

За неправильную парковку нарушитель попрощался с двумя базовыми величинами – сумма штрафа. Такая же участь, за парковку на газоне и тротуаре, ждала еще 5 водителей.

Подытожим, во дворах:

– нельзя оставлять автомобиль на газонах;

– нельзя блокировать автомобилем проезд во двор;

– нельзя ставить машину ближе 10 м от любых дверей, будь то подъездные, гаражные или двери парикмахерской;

– нельзя ограничивать своим автомобилем пространство, необходимое для проезда других транспортных средств и спецавтотранспорта;

– нельзя оставлять машину на тротуарах, за исключением случаев, когда это разрешено соответствующим знаком.

После обследования дворовых территорий сотрудники ОГАИ Борисовского РУВД отправились на стоянку одного из магазинов.

– Специальная административная ответственность за неправомерную стоянку на местах, отведенных для транспортных средств инвалидов, была введена еще в 2013 году. Ее выполнение регулирует часть 2 статьи 18.22 КоАП РБ. Но как показывают постоянные мониторинги, водители игнорируют требования ПДД. Собственно, что мы сейчас и наблюдаем, – рассказал корреспонденту «А» капитан милиция Евгений Солопов, инспектор дорожно-патрульной службы.

У большого продовольственного магазина на парковочном месте, предназначенном для остановки водителей с инвалидностью, стоит автомобиль без специальных обозначений. Вернувшийся с пакетами из магазина владелец машины инвалидности не имеет.

– Спешил в магазин, не заметил разметку и припарковался у самого входа, – повторяет банальное объяснение нарушитель. Штраф – снова две базовые величины.

– Подобные нарушения мы выявляем систематически. Обращаем внимание водителей, что места для инвалидов, которые отмечены дорожным знаком, специальной дорожной разметкой, находятся ближе ко входу в магазин и по размерам намного шире стандартных, занимать их безосновательно нельзя, а незнание закона не освобождает от ответственности, – пояснил инспектор.

Справочно

С 1 января 2019 года штраф за остановку или стоянку с нарушением правил дорожного движения составляет 25,5 бел. руб. или предупреждение и 51 бел. руб., если такие остановка или стоянка совершены повторно в течение года. За неправомерную стоянку на месте, отведенном для стоянки инвалидов, придется заплатить 51 бел. руб., за остановку или стоянку грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения – 127,5 бел. руб. и 255 бел. руб. в повторном случае.