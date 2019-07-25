ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зерновые в Беларуси убраны с четверти площадей

26.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 53% площадей. В Гомельской области убрано 32,6% площадей зерновых, в Гродненской - 31,1%, Минской - 22,6%, Могилевской - 16,8%, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 7,24%. Всего в Беларуси намолочено более 1,9 млн т зерна. В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 33 ц зерна. Завершается уборка озимого рапса на зерно: он убран с 293,7 тыс. га (98% от плана). Всего намолочено 610,7 тыс. т при урожайности 20,8 ц/га. Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 66,9% площадей (524,3 тыс. га). По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2993,2 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9168 тыс. т. Сенажа заготовлено 9208,9 тыс. т (70,9% к плану), сена - 643,9 тыс. т (67,9%), силоса - 339,4 тыс. т (1,86%). Лен вытереблен на 22,2 тыс. га (42,8% от плана). Кроме того, проведено оборачивание лент 26,4% вытеребленного льна.
https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зерновые (кроме кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны с 579 тыс. га, что составляет 26,8% уборочной площади, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как зайцу стоп-сигнал…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика