Зерновые в Беларуси убраны с четверти площадей

Источник материала: Единство

Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 53% площадей. В Гомельской области убрано 32,6% площадей зерновых, в Гродненской - 31,1%, Минской - 22,6%, Могилевской - 16,8%, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 7,24%. Всего в Беларуси намолочено более 1,9 млн т зерна. В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 33 ц зерна. Завершается уборка озимого рапса на зерно: он убран с 293,7 тыс. га (98% от плана). Всего намолочено 610,7 тыс. т при урожайности 20,8 ц/га. Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 66,9% площадей (524,3 тыс. га). По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2993,2 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9168 тыс. т. Сенажа заготовлено 9208,9 тыс. т (70,9% к плану), сена - 643,9 тыс. т (67,9%), силоса - 339,4 тыс. т (1,86%). Лен вытереблен на 22,2 тыс. га (42,8% от плана). Кроме того, проведено оборачивание лент 26,4% вытеребленного льна.

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