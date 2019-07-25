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Внуки – главные вдохновители и помощники

26.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

О том, как и для чего она решилась на большую переделку, кто ей в этом помогал и кто вдохновлял, Светлана Васильевна рассказала корреспонденту «А».
– Долгое время я работала в сфере культуры. Праздники, мероприятия, благоустройство – все на благо родных Пересад и Борисовского района. Бывали и подработки, и переработки. Троих детей тоже надо было ставить на ноги. Казалось, за годы работы устала и, выйдя на пенсию, буду вести размеренный образ жизни и отдыхать. Но привычка работать и постоянно быть занятой быстро взяла вверх, и вскоре я нашла себе новое занятие – благоустройство дворовой территории своего частного дома. Честно признаться, давно мечтала заняться разведением цветов, но все не доходили руки, поэтому начала именно с них. После облагораживания первых клумб решила сделать небольшую песочницу для своих внуков – и дело пошло. На всю «переделку» участка ушло около трех лет. Сначала преобразование шло не очень быстро – подсматривала идеи в телепередачах, вспоминала увиденные в жизни красоты, потом изучала, как имеющиеся идеи воплотить в жизнь, обсуждала их с детьми, и потихоньку что-то стало вырисовываться. А весной текущего года вместе с детьми, зятем, невестками и внуками решили довести начатые дела до конца. Благодаря помощи и участию близких людей все получилось, за что я им очень благодарна. Теперь у нас есть своя песочница, детская игровая площадка, фонтан, каменный замок, декоративная альпийская горка, клумбы и кашпо с разными сортами цветов и даже несколько арт-объектов, которые разрисовала внучка Аня, окончившая художественную школу. Внук Миша и внучки-близняшки Милана и Яна тоже помогали разукрашивать. Вообще, семь любимых внуков – мои главные вдохновители и помощники, – рассказала Светлана Головатко.
Односельчане не перестают восхищаться участком Светланы Васильевны, часто заходят в гости, приводят приезжих фотографироваться и, самое главное, – стараются соответствовать.
– Очень приятно, что многие местные жители вслед за мной тоже взялись за благоустройство своих дворовых территорий. Иногда даже обращаются ко мне за советами, как к «опытному дизайнеру», – смеется Светлана Васильевна, рассказывая про народное «звание».
Светлана Васильевна Головатко из аг. Пересады со своим проектом преображения дворовой территории – претендент на победу в ежегодном конкурсе нашей газеты «Мой уютный мир». Успейте поучаствовать и выиграть ценные призы! Ждем ваши фотографии и письма по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а, на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 31 августа.

Наш корр.

 
 
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Светлану Головатко в агрогородке Пересады знают все – проработав долгое время директором сельского Дома культуры, Светлана Васильевна вышла на заслуженный отдых...
 
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