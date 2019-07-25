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Суд приговорил убийцу бизнесмена из Березино к пожизненному сроку

26.07.2019 13:46 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Алексей Синькевич признан Миноблсудом виновным по всем четырем статьям и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Такое решение сегодня огласил судья Вячеслав Тулейко. 

Как сообщает TUT.by, второго обвиняемого по уголовному делу, Ростислава Светчикова, суд приговорил к шести годам заключения, с учетом предыдущего приговора он будет отбывать наказание в 24 года лишения свободы. 

Алексей Синькевич свою вину так и не признал, отметив в последнем слове, что никогда не был в Березино, не знал убитых (Синькевич  уже обвинен в убийстве менеджера Косяка, связанном с делом бизнесмена Метельского) и неоднократно заявлял о готовности пройти проверку на полиграфе.

Убийство бизнесмена Метельского произошло в сентябре 2016 года. По пути в Минск в машину к Метельскому подсел преступник: как выяснило следствие - Алексей Синькевич, которого нанял для выбивания чужого долга с бизнесмена нанял менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк.  Выйти на Синькевича Косяку помог его водитель, - Ростислав Светчиков. 

Метельский отказался платить и Синькевич убил его выстрелом в голову из обреза, после чего сжег его автомобиль вместе с трупом. Косяк испугался произошедшего и Синькевич, по мнению следствия, избавился и от него. За это преступление Синькевич и Светчиков были осуждены на 24 и 23 года тюрьмы.

Ранее Александр Лукашенко провел встречу с главой Следственного комитета Беларуси и потребовал расследовать жесткое убийство. В феврале 2019 года следствие заявило, что подозреваемый установлен, в деле появились серьезные подвижки.

24 мая дело поступило в Минский областной суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Алексей Синькевич признан Миноблсудом виновным по всем четырем статьям и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Такое решение сегодня...
 
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