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Суд приговорил убийцу бизнесмена из Березино к пожизненному сроку
26.07.2019 13:46 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Алексей Синькевич признан Миноблсудом виновным по всем четырем статьям и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Такое решение сегодня огласил судья Вячеслав Тулейко.
Как сообщает
Алексей Синькевич свою вину так и не признал, отметив в последнем слове, что никогда не был в Березино, не знал убитых (Синькевич уже обвинен в убийстве менеджера Косяка, связанном с делом бизнесмена Метельского) и неоднократно заявлял о готовности пройти проверку на полиграфе.
Убийство бизнесмена Метельского
Метельский отказался платить и Синькевич убил его выстрелом в голову из обреза, после чего сжег его автомобиль вместе с трупом. Косяк испугался произошедшего и Синькевич, по мнению следствия, избавился и от него. За это преступление Синькевич и Светчиков были осуждены на 24 и 23 года тюрьмы.
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24 мая дело
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Алексей Синькевич признан Миноблсудом виновным по всем четырем статьям и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Такое решение сегодня...
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