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Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось - МИД

26.07.2019 13:54 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"В настоящее время наш дипломат уже находится в сознании, его состояние улучшилось, разрешены свидания с семьей", - рассказал представитель внешнеполитического ведомства. - Ожидаем, что сегодня он будет переведен из реанимации". Пресс-секретарь МИД также сообщил, что, по прогнозам, лечение дипломата займет длительное время.

Планируется, что на днях пострадавшего посетит посол Беларуси в Турции.

Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил журналистам, что проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах случившегося. По его словам, в произошедшем нет никакой политической подоплеки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья пострадавшего в Турции белорусского дипломата улучшилось. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник...
 
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