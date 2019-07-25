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Жителя Борисова обвиняют в покушении на убийство возлюбленного своей бывшей жены
26.07.2019 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
51-летнего жителя Борисова обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, он хотел расправится с новым мужчиной своей бывшей жены. Об этом
Вечером 14 января следственно-оперативная группа выехала к одной из многоэтажек в Борисове. В подъезде на 39-летнего жителя дома набросились с монтировкой и едва не убили.
Через пару часов на улице в городе задержали подозреваемого. Оказалось, это бывший муж женщины, с которой теперь живет потерпевший. Следователи узнали, что женщина расторгла с мужем брак из-за его пьянства и постоянных скандалов дома. Она подала на развод и уехала с детьми на съемную квартиру. Через какое-то время у нее появился возлюбленный, с которым они и жили вместе.
«В тот вечер обвиняемый намеренно пришел к ее дому и караулил в подъезде на первом этаже. Когда пара вышла из квартиры, мужчина на почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью к своей бывшей супруге, нанес потерпевшему несколько ударов ломом по голове, а затем причинил ножевые ранения», — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
Из-за активного сопротивления и вмешательства других людей нападавший сбежал и не закончил начатое.
Поначалу фигурант не признавал вину, но когда ему предъявили доказательства, то просто замолчал. Расследование дела завершено, материалы уже переданы прокурору для направления суд. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что мужчине требуется лечение от алкоголизма.
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Причина - ревность, считают следователи.
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