Жителя Борисова обвиняют в покушении на убийство возлюбленного своей бывшей жены

Источник материала: Tut.by

51-летнего жителя Борисова обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, он хотел расправится с новым мужчиной своей бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Вечером 14 января следственно-оперативная группа выехала к одной из многоэтажек в Борисове. В подъезде на 39-летнего жителя дома набросились с монтировкой и едва не убили.

Через пару часов на улице в городе задержали подозреваемого. Оказалось, это бывший муж женщины, с которой теперь живет потерпевший. Следователи узнали, что женщина расторгла с мужем брак из-за его пьянства и постоянных скандалов дома. Она подала на развод и уехала с детьми на съемную квартиру. Через какое-то время у нее появился возлюбленный, с которым они и жили вместе.

«В тот вечер обвиняемый намеренно пришел к ее дому и караулил в подъезде на первом этаже. Когда пара вышла из квартиры, мужчина на почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью к своей бывшей супруге, нанес потерпевшему несколько ударов ломом по голове, а затем причинил ножевые ранения», — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.





Из-за активного сопротивления и вмешательства других людей нападавший сбежал и не закончил начатое.





Поначалу фигурант не признавал вину, но когда ему предъявили доказательства, то просто замолчал. Расследование дела завершено, материалы уже переданы прокурору для направления суд. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что мужчине требуется лечение от алкоголизма.