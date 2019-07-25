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Охота на бекаса открыта

26.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Охота на бекаса открыта

Бекас — птица небольшого размера. Отличается стройностью тела, очень длинным тонким и прямым клювом, высокими ногами. Окрас бекаса имеет оттенки черного, белого и бурого цвета. Вдоль темени на поверхности головы заметны две полосы угольного цветов. Верхняя часть туловища птицы окрашена попеременно в желтые и черные полосы. Грудь, шея и часть под хвостом имеет желто-серую окраску с черными отметинами. Бока у птицы светлые, живот белый. Перья хвоста имеют рыжий цвет и черное окаймление. Клюв бекаса темно-роговой, ноги — зеленоватые или оливковые. Цвет глаз, отодвинутых сильно к затылку, карий.

Охота на бекаса разрешена в светлое время суток, способ охоты ружейный с подхода только с охотничьими собаками. Разрешенные орудия охоты – гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью; охотничьи собаки: легавые, спаниели, ретриверы. К добыче разрешены птицы любого пола и возраста.

Максим ЛАГУТА,
заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира

 
 
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Бекас — птица небольшого размера. Отличается стройностью тела, очень длинным тонким и прямым клювом, высокими ногами. Окрас бекаса имеет оттенки
 
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