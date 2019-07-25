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Как правильно заготавливать банные веники, не нарушая законодательство?

26.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Березовый веник помогает при боли, ломоте в мышцах и суставах после упражнений и физических нагрузок, хорошо очищает кожу при склонности к сыпи и гнойничкам, ускоряет заживление ран и ссадин, оказывает успокаивающее действие, улучшает настроение. Как же правильно заготавливать веники, не нарушая законодательство?

Как правильно заготавливать банные веники, не нарушая законодательство?

Особое достоинство березового веника – сильное расширение в веничном пару мелких бронхов. Это способствует отхождению мокроты и улучшению вентиляции легких.

Для астматиков и бывших курильщиков, начавших заниматься дыхательной гимнастикой, березовый веник незаменим. В листьях березы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин С, провитамин А. Попарьтесь – и ваша кожа будет гладкая, эластичная, приятного цвета. Настой веника полезен для кожи головы: укрепляет волосы и уничтожает перхоть.

Если говорить о массажных свойствах веников, то берёза вне конкуренции по нескольким причинам. И прежде всего из-за свойства очищать воздух от микробов. Только в берёзовом духе (фитонциды) погибают все микробы.

Согласно статьи 79 Лесного кодекса Республики Беларусь, заготовка бересты и веток деревьев осуществляется: со срубленных деревьев на лесосеках; с сухостойных и валежных деревьев; с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки.

Заготовка бересты и веток со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса.

Заготовка бересты с сухостойных деревьев, а также заготовка бересты и веток с валежных деревьев разрешаются в течение всего года.

Заготовка бересты с растущих деревьев разрешается в период с 1 апреля по 30 ноября, а заготовка веток – в течение всего года.

Заготовка веток с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева, а бересты – не более чем до половины общей высоты дерева без повреждения луба.

Заготовка осуществляется гражданами для удовлетворения собственных нужд бесплатно, без разрешительных документов.

Максим ЛАГУТА,
заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира

 
 
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Березовый веник помогает при боли, ломоте в мышцах и суставах после упражнений и физических нагрузок, хорошо очищает кожу при склонности
 
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