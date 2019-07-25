Если соседи не поделили метр земли. В суде Кореличского района рассказали об имущественных и земельных спорах

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В последние годы в суд Кореличского района всё чаще и чаще обращаются граждане за разрешением земельных споров и споров, связанных с совместным владением, пользованием и распоряжением имуществом. Соседи и даже родственники не могут мирно решить, каким образом использовать общее имущество, где и как разместить на общем участке душевую кабинку, сушилку для белья или что-то ещё.

Хотелось бы обратить внимание, что согласно статье 250 Гражданского кодекса Республики Беларусь владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех его участников, и только при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом.

Следует отметить, что такие дела в суде рассматриваются не быстро, так как обращение за разрешением подобного спора влечёт назначение судебной строительно-технической экспертизы по определению вариантов пользования земельными участками, которое необходимо суду для принятия законного и обоснованного решения. Кроме того, производство одной только землеустроительной экспертизы стоит порядка 1 300 белорусских рублей. В случае же отказа от уплаты стоимости экспертизы суд оставит исковое заявление без рассмотрения.

Помимо экспертизы, при обращении в суд необходимо уплатить государственную пошлину в размере 3 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 76 руб. 50 коп.

Поэтому, прежде чем обратиться в суд за разрешением подобных споров, необходимо использовать все возможные способы их внесудебного урегулирования. Одним из них является право граждан на обращение за восстановлением утраченных границ своих земельных участков в Гродненский филиал института «БЕЛГИПРОЗЕМ». На их официальном сайте grodno-giprozem.by можно найти контактные данные и весь перечень предоставляемых услуг.

И всё же зачастую спорный метр – это лишь повод выяснить отношения, вспомнить былые обиды. Единственным инструментом, способным разрешить любой спор, является согласие между людьми. По возможности лучше услышать друг друга и мирно договориться.

Татьяна ИВАНОВА,

ведущий специалист суда Кореличского района