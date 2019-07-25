Бывшие выпускники высших и средних учреждений образования Беларуси снова собрались на заседании клуба «Молодой специалист»

Источник материала: Полымя

На текущей неделе юные и амбициозные парни и девушки снова собрались на заседании клуба «Молодой специалист». В этот раз встреча прошла в выездном формате: свои двери для бывших выпускников высших и средних учебных заведений радушно открыл племзавод «Кореличи».





Как рассказала заместитель директора по идеологической работе КСУП «Племзавод «Кореличи» Оксана Клинцевич, на своё первое рабочее место в 2018 году прибыли двое выпускников – инженер по трудоёмким процессам Владимир Весенин и бухгалтер Александр Радкевич. Поскольку сами молодые люди родом из Кореличского района, возвращение на малую родину для них было весьма радостным событием. Несмотря на то, что предприятие готово обеспечить каждого молодого специалисты жильём, новоиспечённые работники сельского хозяйства предпочли жить дома.

– На базе племзавода есть общежитие блочного типа, в котором мы могли бы каждому из ребят выделить отдельную комнату, – отмечает Оксана Клинцевич. – Также в нашем арсенале имеется новый домик усадебного типа со всеми удобствами, куда мы готовы заселить молодую семью.

К несомненным плюсам работы на предприятии относится и доплата за молодых специалистов, которая у ребят составляет три базовые величины. К слову, эта доплата в каждой организации варьируется и зафиксирована в коллективном договоре.

Директор КСУП «Племзавод «Кореличи» Сергей Бринкевич провёл для ребят экскурсию по мехмастерским, рассказал об основных направлениях и задачах предприятия, а также о востребованности здесь молодых специалистов.





– Несмотря на то, что с каждым годом всё меньшее количество абитуриентов выбирает специальности сельскохозяйственного профиля, аграрии – это те, кто стоит в основе экономики нашей страны, – подчеркнул Сергей Бринкевич. – Мы всегда готовы принять в наш радушный коллектив новые лица, предоставив им всё необходимое для успешной работы.

Ознакомившись со спецификой предприятия, молодые специалисты во главе с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Инной Санчук, а также главным специалистам отдела Геннадием Карполенко отправились в социально-педагогический центр Кореличского района, где оставили для ребят без родительской опеки приятный сюрприз – подарки к новому учебному году.





Не обошлось и без возложения цветов к памятнику погибшим землякам в агрогородке Полужье, после чего молодых специалистов ждала развлекательная программа.









Для уроженки Лидского района Юлии Григорьевой первым рабочим местом стала Кореличская районная поликлиника, где девушка на протяжении года работает помощником врача по амбулаторно-поликлинической практике.

– В Кореличи я приехала после учёбы в Слонимском медицинском училище, – рассказывает девушка. – Конечно, сразу в незнакомый посёлок ехать не хотелось, однако спустя некоторое время я поняла, что всё не так уж и плохо (улыбается).

Гродненец Леонид Новик прибыл на Кореличчину в 2017 году, где сразу вступил на должность врача-психотерапевта.

– Сразу по приезду каждому из нас (молодых врачей. – прим. Ред) выделили комнату в общежитии, где я живу уже два года, – делится юноша. – Главное, что мне дало распределение – это, безусловно, опыт, который останется со мной навсегда.

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По итогам 2018 года процент закрепляемости молодых специалистов с высшим образованием в сфере сельского хозяйства Кореличского района составил 64%, в социальной сфере – 51%.

Виктория КОСТЮК

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