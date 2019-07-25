Снова сломался Штадлер. На это раз по пути из Минска в Гомель

Источник материала: Tut.by

Пассажиры сообщают, что в районе станции Талька сломался поезд, который следовал из Минска в Гомель. «Проводники сказали, что не работает компрессор. Полчаса мы ждали, потом подъехал локомотив, нас должны довезти до Осиповичей, а потом кто на автобусе поедет, кто на другой электричке», — пояснила очевидица.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Речь идет про поезд производства компании Штадлер, скоростной рейс Минск-Гомель был запущен в 2016 году, время в пути чуть больше трех часов. В пресс-службе БелЖД обещают прокомментировать ситуацию в ближайшее время — будет дополнено.

Напомним, 16 июня Минск, стало плохо беременной пассажирке">сломался поезд «Штадлер» по дороге из Гомеля в Минск. Из-за поломки 760 пассажиров застряли в пути почти на четыре часа. А неудобства испытали более 1200 пассажиров — те, кто ехал из Гомеля в Минск, и те, кто ожидал поезда, чтобы отправиться из Минска в Гомель.

В пресс-службе БелЖД по поводу инцидента в июне отмечали :

— Создана специальная комиссия, которая проводит служебное расследование случившегося с привлечением представителей завода-изготовителя данного подвижного состава с целью выявления причин возникшей неисправности и недопущения в дальнейшем ее повторения.