Ростовщик или «простой колхозник»? Житель Могилева давал в долг деньги соседям, теперь его будут судить

Источник материала: Tut.by

Более 20 человек проходят потерпевшими по делу о мошенничестве в Могилевской области. Обвиняемых трое — 59-летний Рашид Галеев, его 55-летняя супруга и 30-летняя сожительница. По версии следствия, Галеев вместе с подельницами занимался ростовщичеством — давал деньги в долг под проценты, а когда с ним рассчитывались, не возвращал должникам расписки. С документами он шел в суд и повторно взыскивал с людей деньги. Но мужчина с обвинениями не согласен. По словам родственников, он сам стал жертвой — на него напал один из должников, когда Галеев отказался ему вернуть расписку, после этого финансовой деятельностью мужчины заинтересовались правоохранители.



Снимок носит иллюстративных характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В редакцию TUT.BY обратились дочери Рашида Галеева. Они рассказывают, что проблемы начались в 2017 году.

— Отец наш сам про себя говорил: «Я простой колхозник», — вспоминает старшая дочь Роксана. — У нас под Быховом дача, он там в основном жил, можно сказать, занимался фермерством — выращивал овощи. Еще он давал людям взаймы деньги. В банк они пойти не могли, им отказывали, а отец помогал.

Как должник напал на «кредитора»

Сколько человек к отцу обратилось, сколько денег он дал в долг и на каких условиях, дочери не знают. До 2017 года, по их словам, все было нормально, пока однажды отца не избил один из должников.

— Этот должник приехал к отцу ночью, вместе со своим приятелем, оба были пьяные, — рассказывает Роксана. — Они встретили отца у дороги, избили и поехали к дому. Там встретили женщину (сожительницу. — Прим. TUT.BY), стали требовать у нее, чтобы она отдала им расписку, ударили ее, но она отказалась дать документ. К этому моменту успел вернуться отец. Они снова его ударили. Должник забрал паспорт отца, а его приятель на глазах у подельника прихватил бутылку мартини. И они уехали в город. Папа вызвал милицию. Конечно, мы думали, что их накажут: представьте, к вам ночью вламываются люди, избивают, забирают паспорт! Но к нашему удивлению суд дал штраф нападавшим, и на этом все.

Из материалов уголовного дела, которые родители оставили дочерям, следует, что должник Александр накануне рассказал своему приятелю, что несколько лет назад взял у Галеева деньги в долг под проценты. Условия сделки были такие: возвращаешь деньги вовремя — свободен, задерживаешь — выплачиваешь каждый месяц по 10% от оставшейся суммы. Основной долг Александр вернул с большим опозданием, то есть оставались неуплаченные проценты. Именно поэтому Галеев не отдавал ему долговую расписку и грозился, что обратится в суд. Приятель предложил Александру силой забрать документ, чтобы раз и навсегда решить вопрос. Молодые люди несколько раз ударили Галеева, пострадала и его сожительница, но расписку так и не заполучили. Тогда Александр решил забрать паспорт, сказал, что вернет в обмен на долговую расписку. Но Галеев обратился в милицию, и приятелей задержали.

Пока шло следствие, Рашид Галеев обратился в суд, который обязал Александра вернуть 200 рублей — те самые неуплаченные по долгу проценты.

Действия приятелей суд расценил как принуждение к выполнению обязательств — организованной группой, с применением насилия (ч.2 ст. 384 УК) и назначил штраф — по 1225 рублей каждому, а также в равных долях заплатить компенсацию по 1 тысяче рублей Галееву и его сожительнице. Потерпевшие с таким решением не согласились, они хотели, чтобы обидчиков отправили на три года в колонию, но Могилевский областной суд оставил приговор в силе.

Как «кредитор» сам оказался под стражей

— Прошлым летом отца задержали, — рассказывает младшая дочь Рамина. — Его обвиняют в покушении на мошенничество, хотя люди сами брали у него деньги в долг, и он же обращался в суд, когда они отказывались платить. Суд обязывал их вернуть эти суммы, решения суда никто не отменял, а теперь отца будут судить за это!

Обвиняемыми по делу проходят также супруга Рашида и его сожительница. По материалам дела, некоторые долговые расписки были оформлены на женщин.

— Как маму туда втянули, вообще непонятно, — говорит старшая дочь. — Она у нас простой медработник. Но сначала задержали отца, а в марте под стражу взяли и маму. Младшей сестре тогда только 18 исполнилось, она еще училась, нас оставили без родителей.

Под стражей с марта находится и сожительница Галеева, то есть все фигуранты дела.

Правоохранители насчитали, что за 12 лет Рашид Галеев намеревался получить незаконный доход на сумму свыше 171 тысячи рублей. Местные правоохранители называют фигурантов дела «ростовщиками»:

— При получении денег граждане писали «ростовщикам» расписки. Вместе с тем после возврата долга им не возвращались и не уничтожались написанные ранее долговые обязательства. Используя их, мошенники в дальнейшем обращались в суды и взыскивали повторно с этих людей сумму долга с процентами, — пояснял начальник управления департамента финансовых расследований по Могилевской области Александр Шаройкин.

В итоге Рашида обвиняют в фальсификации доказательств по гражданскому делу (расписки, которые он прикреплял к искам о принудительном взыскании долгов), покушении на мошенничество (получение денег по долгам дважды), вымогательстве (у одного из должников забрал имущество в счет непогашенных сумм) и незаконной предпринимательской деятельности (эта деятельность с 19 июля 2019 года декриминализирована, поэтому по ст. 233 фигурантов судить уже не будут).

— На свидании родители сказали, что их абсурдно обвиняют в том, что они хотели украсть свои же деньги у своих же должников. При этом следствие официально признает, что деньги родителям по решению судов должники так и не вернули, потому что должники эти «неплатежеспособны». То есть родители пострадали дважды: потеряли и деньги, и свободу. Ни отец, ни мать вину не признают, — говорят дети Рашида Галеева.