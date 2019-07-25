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Грозы и сильные ливни ожидаются на большей части Беларуси сегодня во второй половине дня
26.07.2019 15:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы, а местами и сильные ливни ожидаются сегодня на большей части Беларуси во второй половине дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. "Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до 23 часов", - говорится в сообщении ведомства.-0-
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы, а местами и сильные ливни ожидаются сегодня на большей части Беларуси во второй половине дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
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