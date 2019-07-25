От унитазов до холодильников. Что нашли при очистке русла реки Дитва в Лидском районе

Источник материала: Tut.by

Два тракторных прицепа мусора собрали за несколько дней на небольшом участке реки Дитва. С инициативой по очистке дна водоема выступило руководство Лидского райисполкома и Гончарского сельского Совета. К нужному делу подключились работники жилищно-коммунального хозяйства и спасательной станции, сообщает "Лидская газета".



Фото: lidanews.by

— Работали мы 18, 19 и 24 июля, ежедневно по шесть-семь часов, — рассказал начальник Лидской спасательной станции Петр Кудрявцев. — В общей сложности «прошли» километра полтора реки. Дно начали очищать со стороны бывшей мельницы. Там был большой затор, который затруднял течение. Мы разбили этот образовавшийся за несколько лет остров и еще несколько аналогичных островков вдоль дачных участков. К слову, водолазы работали в свободное от основной работы время, то есть фактически в свои выходные. Из воды и со дна Дитвы доставали поваленные деревья, корчи, на которые цеплялись водоросли. Но немало было и бытового, строительного мусора, выброшенного в речку местными жителями, дачниками. Конечно, под водой ведь не видно.



Фото: lidanews.by

По находкам со дна Дитвы можно изучать жизнь, быт и… культуру людей, живущих или отдыхающих у берегов речки: стеклянные и пластиковые бутылки, коптилки, железные трубы, кирпичи, куски рубероида, колеса, унитаз и даже холодильник, — такие вещи обнаружили водолазы, очищая водоем вдоль дачных участков.



Фото: lidanews.by

— За первый день мы вывезли один загруженный под завязку прицеп мусора, — прокомментировал начальник производства водопроводно-канализационного хозяйства Лидского ГУП ЖКХ Юрий Берцевич. — Второй прицеп насобирали еще за два дня. Мусор отвезли на полигон твердых бытовых отходов «Хурожевцы». Конечно, хотелось бы, чтобы люди впредь и сами берегли речку от захламленности, с уважением относились к природе, не выбрасывали в воду мусор. Ведь от этого значительно ухудшается состояние акватории.

Председатель Гончарского сельского Совета Валерий Колодко добавил, что наведение порядка на водоеме будет продолжено. Планируется, что водолазы в общей сложности очистят не менее четырех километров Дитвы.



Фото: lidanews.by

…Постоянное увеличение отходов жизнедеятельности людей порождает их накопление. И крайне часто в последнее время средством для удаления мусора используют реки, леса. Сбрасывая в них отходы, мало кто задумывается, к каким экологическим катастрофам это может привести. В ситуации с Дитвой нужно перестать искать виноватых и начать бороться за сохранение ресурсов, их восстановление общими усилиями. Иначе в скором будущем водоем придет в полную негодность.