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25-летняя девушка и Чаусов «развела» своего виртуального кавалера почти на тысячу рублей
26.07.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина был так доверчив, что даже выслал ей данные своей банковской карты. Об этом
Житель Могилева познакомился в социальной сети «Вконтакте» с 25-летней девушкой из города Чаусы. Спустя время переписка приобрела романтический характер, и мужчина пригласил ее в гости. Женщина согласилась, но с одним условием — нужны деньги на расходы: она в декрете, самому младшему из четырех ее детей 4 месяца.
Могилевчанин перевел оговоренную сумму женщине на карту, однако та не приехала, ссылаясь на занятость. История повторилась еще раз — сорвалось и второе заранее оплаченное свидание.
После женщина попросила выслать данные банковской карты, чтобы якобы сверить некоторые цифры.
Мужчина сфотографировал карту с двух сторон и отправил снимки. Девушка привязала карту к онлайн-казино, выигрыши с которого приходили на ее кредитку. По данным чужой карты она также оплачивала интернет-игры и участвовала в лотереях. В общей сложности могилевчанин лишился почти тысячи рублей.
За мошенничество в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 209 Уголовного Кодекса, а за хищение чужих средств с использованием компьютерной техники ей предстоит ответить по 212 статье УК.
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Мужчина был так доверчив, что даже выслал ей данные своей банковской карты.
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