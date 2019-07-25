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Зенитно-ракетный комплекс и танковые тягачи. Выставка военной техники проходит прямо в центре Минска

26.07.2019 16:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске прямо на Октябрьской площади поставили крупную технику — гражданскую и военную. Фотокорреспондент TUT.BY посмотрел, как выглядит выставка от Минского завода колесных тягачей.


Ночью минчане публиковали в соцсетях фотографии с крупной техникой, которая движется в сторону центра города. Оказалось, машины ехали на выставку от Минского завода колесных тягачей. Она проходит на Октябрьской площади в пятницу 26 июля.


На выставке можно увидеть 16 образцов техники военного и гражданского назначения.

— Перед Дворцом Республики выставлены только те машины, производство которых налажено в наши дни. Продемонстрируем новинки. Посетители смогут узнать характеристики каждой из моделей, пообщаться с сотрудниками предприятия и сделать фото на память, — сообщал агентству «Минск-Новости» представитель предприятия.

Любопытно, что на выставке выступит исторический клуб «Волат», в который входят сотрудники МЗКТ.

Выставка будет работать до 20:00.













 
Теги: Минск
 
 
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На Октябрьской площади выставили тяжелую технику производства Минского завода колесных тягачей. С ней можно сфотографироваться и посмотреть вблизи на военные и...
 
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