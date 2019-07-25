Активист Полиенко утверждает, что на него завели дело за оскорбление Шуневича

Источник материала: Tut.by

Активист Дмитрий Полиенко в письме из СИЗО, где он находится четвертый месяц, написал, что против него возбудили два новых уголовных дела — за граффити в Куропатах и за оскорбление бывшего министра МВД Игоря Шуневича. Ранее активисту уже были предъявлены обвинения в хулиганстве, порче имущества и разжигание социальной вражды.



Архивное фото, 2016 год. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Письмо Дмитрия Полиенко опубликовала в соцсети активистка Марина Косинерова.

— Возбудили два новых уголовных дела. Новая 341-я за граффити в Куропатах. И 369-я за оскробление главы МВД Игоря Шуневича (был министром до 10 июня 2019 года — прим. TUT.BY)… Тут, на Володарке (СИЗО — прим. TUT.BY) буду еще полтора-два месяца, — пишет Полиенко.

Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства — распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. 5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК), осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК) и разжигание социальной вражды (ч. 1 ст. 130). Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской. Фигурантами этого дела кроме Полиенко являются также Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

Как пояснила TUT.BY официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская, в начале июля расследование уголовного дела в отношении Полиенко было завершено и передано в прокуратуру для направления в суд. Однако прокуратура вернула материалы в РОСК Заводского района для проведения дополнительного расследование — должна быть дана правовая оценка по факту нанесения граффити в общественном месте (второй эпизод по ст. 341 УК) и оскорблении должностного лица (ст. 369 УК). Обвинение Полиенко по двум новым фактам пока не предъявлено, продолжается проверка.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, Игорь Шуневич семь лет возглавлял Министерство внутренних дел, 10 июня 2019 года ушел в отставку . Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет) является делом публичного обвинения, для его возбуждения не требуется заявление от оскорбленного лица.