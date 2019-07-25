Синоптики объявили штормовое предупреждение на вторую половину пятницы

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня во второй половине дня в связи с предстоящими сложными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение с присвоением оранжевого уровня погодной опасности.

По словам синоптиков на большей части территории Пинска и Пинского района ожидаются грозы, местами прольются сильные ливни, выпадет град, скорость ветра усилится до шквалистого, порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления погоды сохранятся до 23 часов.

Спасатели Пинского ГРОЧС напомнили правила поведения во время неблагоприятных погодных условий:

При приближении грозового фронта рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы из розеток, не топить печь, держаться подальше антенн, не пользоваться телефоном.

рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы из розеток, не топить печь, держаться подальше антенн, не пользоваться телефоном. Если гроза застала вас на открытой местности, следует иметь в виду, что молния бьет в самую высокую точку.

В грозу опасно прятаться под высокими деревьями (особенно одинокими). Желательно укрыться в углублении или лечь, в группе не касаться других людей.

Нельзя в грозу купаться, бегать, ехать на велосипеде или мототранспорте.

Сильный ветер может повредить линии связи и электропередачи, а также вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций, кровли зданий и вызвать падение деревьев. ГРОЧС рекомендует убрать все хозяйственные вещи с балконов и двора в дом;

может повредить линии связи и электропередачи, а также вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций, кровли зданий и вызвать падение деревьев. ГРОЧС рекомендует убрать все хозяйственные вещи с балконов и двора в дом; Если сильный ветер застал вас на улице, старайтесь обходить шаткие строения и избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, таких как линии электропередачи, трубопроводы, мосты и эстакады, водителям спасатели рекомендуют поставить автомобиль в гараж, а при отсутствии такой возможности припарковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

старайтесь обходить шаткие строения и избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, таких как линии электропередачи, трубопроводы, мосты и эстакады, водителям спасатели рекомендуют поставить автомобиль в гараж, а при отсутствии такой возможности припарковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если в человека ударила молния, то как можно быстрее вызывайте «скорую помощь». А пока едут медики разденьте потерпевшего и облейте его голову холодной водой, по возможности, оберните пострадавшего мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот».

то как можно быстрее вызывайте «скорую помощь». А пока едут медики разденьте потерпевшего и облейте его голову холодной водой, по возможности, оберните пострадавшего мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот». В сильный дождь воздержитесь от поездок по городу, постарайтесь переждать ливень в помещении.

Если ливень застал вас на улице: не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения; укройтесь в зданиях, расположенных выше уровня возможного подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, покиньте его и перейдите на ближайшую возвышенность.

не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения; укройтесь в зданиях, расположенных выше уровня возможного подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, покиньте его и перейдите на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание невозможно: поднимитесь на этажи, расположенные выше; выключите электричество, плотно закройте окна и двери; сообщите о своем местонахождении в экстренную службу МЧС.

поднимитесь на этажи, расположенные выше; выключите электричество, плотно закройте окна и двери; сообщите о своем местонахождении в экстренную службу МЧС. Если ливень застал вас в личном транспорте: не пытайтесь преодолеть подтопленные участки; медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение; включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности, в ближайшее здание.







Напомним, цветовые коды погодной опасности введены в Беларуси с 2013 года. Оранжевый код означает, что неблагоприятные явления погоды ожидаются на большей части территории, а местами – опасные, которые могут привести к человеческим жертвам либо материальному ущербу. Например, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра, жара либо мороз, метели и снегопады.