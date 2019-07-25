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Бывший главный инженер «Бабушкиной крынки» получил 10 лет за хищения

26.07.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 июля суд Октябрьского района Могилева вынес приговор бывшему главному инженеру «Бабушкиной крынки», его супруге и знакому семьи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Все трое обвинялись по ч. 4. ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК.

Бывшего главного инженера признали виновным в том, что он, действуя в составе организованной группы со своей супругой и знакомым, с октября 2013 года по февраль 2017, обязывал подчиненных сотрудников закупать товары по необоснованно завышенным ценам у определенных коммерческих организаций. В результате он завладел денежными средствами «Бабушкиной крынки» в особо крупном размере на общую сумму 417 452 рубля 81 копейка, что на момент совершения преступления составило 18 150 базовых величин.

Он и его супруга признаны виновным и в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями), совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Бывший главный инженер получил 10 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Его супруга — 6 лет исправительной колонии в условиях общего режима. Знакомый семьи — 7 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, расследование уголовного дела было завершено в августе прошлого года.

«45-летний сотрудник предприятия запрещал подчиненным по службе лицам организовывать от имени предприятия приобретение товаров у организаций, с которыми ранее общество плодотворно сотрудничало и которые были готовы поставлять товар по действующим отпускным ценам, ограничивая таким образом добросовестную конкуренцию. Вместо этого подчиненных сотрудников обязывали закупать товары по необоснованно завышенным ценам у подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций», — рассказали в СК.

 
Теги: Могилев
 
 
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Бывшего главного инженера признали виновным в том, что он, действуя в составе организованной группы со своей супругой и знакомым, обязывал подчиненных сотрудников...
 
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