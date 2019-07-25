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Первый форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля

26.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Первый форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Он состоится во время официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Участие в форуме примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

«Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений», — рассказали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента. Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях. Кроме того, в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном в 2018 году вырос на 20% по сравнению с 2017-м и составил $157 млн.-0-

БЕЛТА

Программа Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Программа Секции № 1 «Расширение сотрудничества в области промышленной кооперации»

Программа Секции № 2 «Перспективные направления сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и продовольственной безопасности»

Программа Секции № 3 «Развитие сотрудничества регионов Республики Беларусь и Республики Узбекистан в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сфере»

 
Теги: Минск
 
 
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I Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля. Он состоится во время официального визита в Беларусь Президента Узбекистана...
 
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