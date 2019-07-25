Купание запретили в шести местах, в 39 - ограничили

пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района в Гомеле;
пляж «Западный» Советского района в Гомеле;
пляж на реке Березина в агрогородке Чирковичи Светлогорского района;
городской пляж № 1 в Петрикове;
городской пляж № 2 в Петрикове.
В Могилевской области
озеро Селище в городе Кировске.
Ограничено купание детей и взрослых в 28 зонах
В Брестской области
пляж в районе деревни Большие Косичи в Брестском районе;
озеро Круглое, в 200 м севернее деревни Викоровичи в Столинском районе;
река Льва в деревне Кошара в Столинском районе.
В Гомельской области
пляж «Каскад-1» Центрального района в Гомеле;
пляж «Каскад-2» Центрального района в Гомеле;
пляж «Прудковский» Центрального района в Гомеле;
пляж «Роповский» Советского района в Гомеле;
пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;
пляж н.п. Александровка в Жлобинском районе;
пляж «Вирский» в Жлобинском районе;
городской пляж в Калинковичах;
городской пляж на реке Березина в Светлогорске;
пляж на реке Березина г. п. Паричи в Светлогорском районе;
пляж на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе.
В Гродненской области
пляж-пруд в городе Щучине.
В Могилевской области
пляж на реке Днепр в Могилеве;
пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;
Печерское водохранилище в Могилеве;
зона рекреации пруд деревни Вильчицы в Могилевском районе;
городской пляж № 1 «Центральный» в Бобруйске;
городской пляж № 2 6-го микрорайона в Бобруйске;
зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске;
пляж на реке Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина» в Бобруйске;
городской пляж на реке Днепр в Шклове;
место отдыха у водоема Слободской в Белыничах;
место отдыха «Пески» на реке Друть в Белыничах;
место отдыха «Нежково» на реке Вабич в Белыничском районе;
место отдыха «Пруд Дачный» в деревне Неропля в Белыничском районе;
зона отдыха «Боровец» в Костюковичском районе.
Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.