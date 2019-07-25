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Купание запретили в шести местах, в 39 - ограничили

26.07.2019 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные будет тепло, но специалисты предупреждают: не во всех водоемах Беларуси можно купаться. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запрещено купание в 6 зонах

В Брестской области — пляж на реке Копанец в заливе Ольховка в Столинском районе и пляж на реке Горыни в Столинском районе;

В Гродненской области — в озере Кань-Белое в агрогородке Озеры Гродненского района, в пруду по проспекту Независимости и в пруду по улице Багратиона в Слониме;

В Минской области — на озере Материнское Пуховичского района.

Ограничено купание для детей в 11 зонах

В Брестской области

  • пляж «Восток» реки Мухавец в Бресте;
  • пляж «Центральный», правый берег реки Мухавец в Бресте;
  • пляж «Центральный», левый берег реки Мухавец в Бресте;
  • зона отдыха «Красный двор» в Бресте.

В Гомельской области

  • пляж «Волотовской» Центрального района в Гомеле;
  • пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района в Гомеле;
  • пляж «Западный» Советского района в Гомеле;
  • пляж на реке Березина в агрогородке Чирковичи Светлогорского района;
  • городской пляж № 1 в Петрикове;
  • городской пляж № 2 в Петрикове.

В Могилевской области

  • озеро Селище в городе Кировске.

Ограничено купание детей и взрослых в 28 зонах

В Брестской области

  • пляж в районе деревни Большие Косичи в Брестском районе;
  • озеро Круглое, в 200 м севернее деревни Викоровичи в Столинском районе;
  • река Льва в деревне Кошара в Столинском районе.

В Гомельской области

  • пляж «Каскад-1» Центрального района в Гомеле;
  • пляж «Каскад-2» Центрального района в Гомеле;
  • пляж «Прудковский» Центрального района в Гомеле;
  • пляж «Роповский» Советского района в Гомеле;
  • пляж на реке Днепр «Приднепровский» в Жлобине;
  • пляж н.п. Александровка в Жлобинском районе;
  • пляж «Вирский» в Жлобинском районе;
  • городской пляж в Калинковичах;
  • городской пляж на реке Березина в Светлогорске;
  • пляж на реке Березина г. п. Паричи в Светлогорском районе;
  • пляж на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе.

В Гродненской области

  • пляж-пруд в городе Щучине.

В Могилевской области

  • пляж на реке Днепр в Могилеве;
  • пляж на Гребеневском водохранилище в Могилеве;
  • Печерское водохранилище в Могилеве;
  • зона рекреации пруд деревни Вильчицы в Могилевском районе;
  • городской пляж № 1 «Центральный» в Бобруйске;
  • городской пляж № 2 6-го микрорайона в Бобруйске;
  • зона рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» в Бобруйске;
  • пляж на реке Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина» в Бобруйске;
  • городской пляж на реке Днепр в Шклове; 
  • место отдыха у водоема Слободской в Белыничах;
  • место отдыха «Пески» на реке Друть в Белыничах;
  • место отдыха «Нежково» на реке Вабич в Белыничском районе;
  • место отдыха «Пруд Дачный» в деревне Неропля в Белыничском районе;
  • зона отдыха «Боровец» в Костюковичском районе.

Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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