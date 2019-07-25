В Вилейке мужчина убил кошку, ударив ее о бордюр

Источник материала: Tut.by

Инцидент случился 24 июля на улице Городищенской. Местная жительница, которая стала очевидцем произошедшего, сообщила об убийстве животного в милицию, пишет kraj.by .

Как рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, со слов заявительницы, мужчина ударил кошку о бордюр — животное погибло.

Для разбирательства на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В мусорном контейнере правоохранители нашли труп кошки и установили личность мужчины, убившего ее. Это 30-летний местный житель, хозяин кошки.

В настоящее время по факту инцидента проводятся проверочные мероприятия, приобщается заключение исследования трупа животного. Процессуальное решение по факту случившегося будет принято по результатам проверки.