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В Вилейке мужчина убил кошку, ударив ее о бордюр
26.07.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инцидент случился 24 июля на улице Городищенской. Местная жительница, которая стала очевидцем произошедшего, сообщила об убийстве животного в милицию, пишет
Как рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, со слов заявительницы, мужчина ударил кошку о бордюр — животное погибло.
Для разбирательства на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В мусорном контейнере правоохранители нашли труп кошки и установили личность мужчины, убившего ее. Это 30-летний местный житель, хозяин кошки.
В настоящее время по факту инцидента проводятся проверочные мероприятия, приобщается заключение исследования трупа животного. Процессуальное решение по факту случившегося будет принято по результатам проверки.
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В мусорном контейнере правоохранители нашли труп кошки и установили личность мужчины, убившего ее. Это 30-летний местный житель, хозяин кошки.
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