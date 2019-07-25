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Минчане купили путевки в турфирме, а на отдых так и не улетели. Милиция проводит проверку

26.07.2019 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько пар минчан планировали отдохнуть в Турции и Египте, а в итоге остались и без тура, и без денег, а на турфирму подали заявление в милицию.


Фото: Reuters

Илья Зайцев с супругой и его сестрой купили в турфирме «Капитан Тур» путевку в Хургаду с вылетом из Киева на 9 ночей. Планировали разместиться в четырехзвездочном отеле по системе «все включено». Вылетать должны были 29 июля.

— С этой фирмой мы уже летали в прошлом году — и все было нормально. 17 июля мы пришли в турагентство, нам подобрали тур, и мы внесли 1500 белорусских рублей наличными, а остальную сумму в 1495 рублей — по договору рассрочки с банком.

Илья рассказывает, что в агентстве их попросили подождать, пока подтвердят бронь отеля.

— 22 июля представитель агентства нам позвонил, сказал, что отель забронировал, но у него арестованы счета и все наши деньги списались в счет погашения какого-то судебного решения. Сказал ждать до 25 июля. В этот день, по его словам, должен был быть суд, где он оспорит решение суда, и ему, мол, откроют счета, и он все оплатит.

По словам Ильи, 25 июля представитель турагентства «Капитан Тур» перестал выходить на связь.

— Офис закрыт, дозвониться невозможно. Мы нашли нескольких человек, у которых вылеты были раньше, чем наш, и они, купив туры в этом агентстве, никуда не улетели. При этом мы позвонили туроператору, и нам сказали, что никакой брони на нас не было.

Виктория Вольская также говорит, что пострадала от этого же представителя этой же турфирмы.

— 26 июля мы должны были улететь из Киева в Аланью в Турции на 9 ночей в четырехзвездочном отеле. Мы должны были ехать компанией из шести человек. За тур заплатили на шестерых 2 тысячи евро, — говорит Виктория.

За несколько дней до вылета, по словам девушки, она начала звонить представителю турагентства. Он сказал, что встречающая сторона еще не отправила подтверждающие документы.

— Я приехала в офис, а там закрыто. Трубку он не берет. Я ему звонила и сегодня, и вчера — и все указанные телефоны выключены. Мы звонили туроператору в Киев, и там сказали, что такой брони даже нет.

Алексей Гагарин с женой и ребенком должны были 25 июля из Киева улететь на отдых в Кемер в Турции на 8 ночей. Остановиться должны были в трехзвездочном отеле. Тур обошелся в 1729 рублей. С помощью фирмы «Капитан Тур» они собирались отдохнуть во второй раз.

— Мы ждали, когда он отдаст ваучеры. По несколько раз в день его набираешь, а он все говорит, что отель не бронируется, предлагал другой отель, потом сказал, что у него суд и счет заблокировали. Мы тогда поняли, что тут что-то неладное.

Дозвониться до представителя турфирмы, который продал туры, TUT.BY так и не удалось. Абонент оказался временно недоступен. В справочной службе 185 сообщили, что сотовые номера турфирмы отключены.

Пострадавшие туристы написали заявление в милицию.

— В Центральном РУВД есть четыре заявления. Они поступили вчера вечером. В настоящий момент по ним проводится проверка, — подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

 
 
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Несколько пар минчан планировали отдохнуть в Турции и Египте, а в итоге остались и без тура, и без денег, а на турфирму подали заявление в милицию.
 
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