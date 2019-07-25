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Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 26.07.2019

26.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По общему намолоту лидируют:

Несвижский (59 113 тонн), Слуцкий (46 966 тонн), Копыльский (40 344 тонны), Клецкий (39 465 тонн), Солигорский (30 988 тонн).

По урожайности лидируют:

Несвижский (60,0 ц с га), Клецкий (49,0 ц с га), Дзержинский (46,0 ц с га), Минский (42,0 ц с га), Молодечненский (41,0 ц с га).

По урожайности среди хозяйств:

  1. ОАО "Гастелловское" Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (85,9 ц с га);
  2. ОАО "НОВАЯ ЖИЗНЬ" Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (80,5 ц с га);
  3. СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (77,0 ц с га);
  4. ОАО "Грицкевичи" Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (76,7 ц с га);
  5. "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района – Лукьянов
    Владимир Михайлович (69,8 ц с га).

Лучшие комбайновые экипажи:

  1. Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
    (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 1 775 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
  2. Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич
    (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) ­­– намолочено 1 600 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
  3. Шутило Павел Михайлович, Шкутько Александр Сергеевич
    (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) ­­– намолочено 1 559 тонны; марка комбайна – GS-12;
  4. Ситько Николай Леонидович, Неумывако Юрий Николаевич
    (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) ­­– намолочено 1 476 тонн; марка комбайна – Lexion-540 С.
  5. Клеванович Александр Алексеевич, Саванович Дмитрий Владимирович (ОАО «Агрофирма Лучники», Слуцкий район) – намолочено 1 420 тонн; марка комбайна – Lexion -550;

Лучшие водители:

  1. Хролович Алексей Владимирович (ОАО "Горняк", Солигорского района) – 2 150 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20;
  2. Литошко Сергей Александрович (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 1 944 тонны; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  3. Наркевич Александр Александрович (Филиал "Правда-Агро" ОАО, Дзержинского района) – 1 713 тонн; марка автомобиля –   МТЗ-3522.
  4. Тябус Александр Николаевич (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 1 678 тонн; марка автомобиля – МАЗ 650118;
  5. Достанко Сергей Олегович (ОАО"Речень", Любанского района) –
    1 620 тонн; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;

Сушильные агрегаты:

  1. Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь", Несвижского района) – высушено 5 660 тонн;
  2. Яцкевич Иван Михайлович (ОАО "Городея", Несвижского района) – высушено 5 135 тонн;
  3. Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – высушено 4 992 тонны;
  4. Русак Сергей Николаевич, Антипов Олег Константинович (филиал "Правда-Агро" ОАО, Дзержинского района) – высушено 4 222 тонна.
  5. Русак Александр Александрович, Жук Дмитрий Николаевич
    (ОАО "РАПС", Минского района) – высушено 4 192 тонны;
 
 
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В области убрано 25,2% площадей (намолочено 446 318 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 35 ц с га.
 
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