Прогноз погоды на выходные

Источник материала: Единство

Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12 – +18°С, максимальная днем +23 – +28°С.

В воскресеньескажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Облачность будет переменной. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13 – +18°С, максимальная днем +24 – +30°С.