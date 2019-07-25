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Прогноз погоды на выходные

26.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12 – +18°С, максимальная днем +23 – +28°С.

В воскресеньескажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Облачность будет переменной. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13 – +18°С, максимальная днем +24 – +30°С.

http://www.pogoda.by

 
 
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В субботу по республике погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы.
 
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