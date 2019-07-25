Среди награжденных — главный специалист Борисовского межрайонного комитета государственного контроля Николай Бетехтин.
Поздравляем!
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Сотруднику Борисовского КГК объявлена благодарность президента
26.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Среди награжденных — главный специалист Борисовского межрайонного комитета государственного контроля Николай Бетехтин.
Поздравляем!
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