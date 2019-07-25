ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порядок назначения и выплаты пенсий пересмотрели в Беларуси

26.07.2019 18:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Минтруда и соцзащиты от 8 июля 2019 года №35 установлен порядок обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Документом утверждена соответствующая инструкция. Как из нее следует, гражданин лично или через представителя обращается за пенсией путем подачи заявления о ее назначении (перерасчете назначенной пенсии, переводе с одной пенсии на другую, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии) и необходимых документов, перечень которых определен постановлением. В частности, для назначения всех видов пенсий необходимы такие документы, как удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, место жительства, гражданство человека, обратившегося за пенсией (в отношении детей - свидетельство о рождении).

Заявление подается в управление по месту жительства гражданина. При этом предъявляется документ, удостоверяющий личность обратившегося. Нотариально удостоверенное заявление может быть направлено в управление по почте.

Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Беларуси, подают заявление в управление по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без определенного места жительства, где они зарегистрированы.

Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного человека подает его законный представитель в управление по своему месту жительства. Он предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его полномочия. Отмечается, что несовершеннолетний, приобретший в соответствии с законодательством дееспособность в полном объеме, может обратиться за пенсией самостоятельно.

Заявление о назначении пенсии принимается в день обращения заявителя в управление с заявлением и необходимыми документами. Они рассматриваются не позднее 10 дней со дня приема документов либо со дня поступления недостающих для назначения пенсии.

Решение об отказе в назначении пенсии принимается комиссией по назначению пенсий и оформляется протоколом в двух экземплярах. Один из них приобщается в отказное пенсионное дело, а другой в 5-дневный срок после вынесения решения выдается (высылается по почте) заявителю.

После принятия решения о назначении пенсии человеку выдается удостоверение.

Кроме того, постановлением определен перечень утративших силу нормативных правовых актов, которые ранее предусматривали назначение пенсий.

Документ вступает в силу после его официального опубликования. Он согласован МВД и Министерством юстиции, также всеми областными и Минским городским исполнительными комитетами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Минтруда и соцзащиты от 8 июля 2019 года №35 установлен порядок обращения за пенсией и организации работы и ведения...
 
Новости дня
Новости общества
 
День пожарной службы отметили необычно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика