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Мэр Витебска встретится с жителями, чтобы поговорить о развитии города
26.07.2019 20:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин в субботу, 27 июля, встретится с представителями общественных организаций, предприятий и жителями города. Об этом TUT.BY сообщили в горисполкоме.
Встреча пройдет в актовом зале горисполкома (на первом этаже). Начало — в 10.00.
Градоначальник готов пообщаться с витеблянами о «жизнедеятельности и перспективном развитии города» — так озвучили тему встречи в горисполкоме.
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Градоначальник готов пообщаться с витеблянами о «жизнедеятельности и перспективном развитии города» - так озвучили тему встречи в горисполкоме.
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