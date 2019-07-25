Мэр Витебска встретится с жителями, чтобы поговорить о развитии города

Источник материала: Tut.by

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин в субботу, 27 июля, встретится с представителями общественных организаций, предприятий и жителями города. Об этом TUT.BY сообщили в горисполкоме.



Виктор Николайкин. Фото: Игорь Матвеев

Встреча пройдет в актовом зале горисполкома (на первом этаже). Начало — в 10.00.

Градоначальник готов пообщаться с витеблянами о «жизнедеятельности и перспективном развитии города» — так озвучили тему встречи в горисполкоме.