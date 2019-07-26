|
Полуторагодовалую девочку искали в Ветковском районе. Малышка отошла на километр
26.07.2019 21:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полуторагодовалую девочку искали в Ветковском районе — она прошла в одиночку километр по полю. Об этом
Семейная пара из Минска приехала в Хальч Ветковского района к родственникам. Родители вместе с тремя детьми пошли на реку Сож недалеко от деревни. Примерно в 19.30 самая младшая полуторагодовалая дочка исчезла из виду.
Родители пытались искать малышку самостоятельно, но безуспешно. Спустя 20 минут они позвонили в МЧС, спасатели передали информацию в оперативно-дежурную службу РОВД. На место выехали сотрудники милиции и следственно-оперативная группа.
В километре от места отдыха девочку нашел один из милиционеров. Девочка шла по дороге по направлению к деревне. С ребенком все в порядке, малышку передали родителям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители пытались искать малышку самостоятельно, но безуспешно. Спустя 20 минут они позвонили в МЧС, спасатели передали информацию в оперативно-дежурную службу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)