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Пенсионерка в Могилеве украла у спящего на улице мужчины пистолет

26.07.2019 21:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию поступило заявление от 25-летнего слесаря из Могилева, у которого из сумки пропали пневматический пистолет с документами на него и коробка с пулями на общую сумму 430 рублей. Как сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова, выяснилось, что кражу совершила 62-летняя ранее не судимая могилевчанка, пишет mogilevnews.by.

— Оказалось, что личного имущества мужчина лишился около четырех часов утра возле дома на бульваре Днепровском. Он возвращался домой после бурного застолья и нестерпимо хотел спать, поэтому устроился на асфальте возле дома и задремал. Мужчину пытался разбудить проезжающий мимо велосипедист, но без толку — он продолжал спать, — рассказала Елена Симонова.

Проходящая рядом пенсионерка будить его не стала, зато проверила карманы, забрала оружие с пулями и документы и ушла.

Проснувшись, могилевчанин сразу же обратился в правоохранительные органы. Сейчас похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Могилев
 
 
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В милицию поступило заявление от 25-летнего слесаря из Могилева, у которого из сумки пропали пневматический пистолет с документами на него и коробка с пулями на...
 
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