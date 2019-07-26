Белорусские туристы застряли в Швейцарии из-за неисправного автобуса

Источник материала: Tut.by

В четверг, 25 июля, полиция Швейцарии остановила автобус с белорусскими номерами. Выяснилось, что у автобуса неисправные тормоза. Полиция запретила движение, пока неисправность не будет устранена, и белорусским туристам пришлось остаться в Швейцарии. Белорусское консульство взяло ситуацию на контроль. Об этом TUT.BY сообщили читатели, о застрявших туристах также написали местные СМИ.



В Сан-Бернандино, конечно, красиво. Но белорусские туристы не планировали тут останавливаться. Фото: Wikimedia Commons

Полиция кантона Граубюнден остановила автобус, когда он подъезжал к коммуне Сан-Витторе. Проверка показала, что у автобуса неисправны тормоза. Полиция запретила движение автобуса, пока транспорт не отремонтируют. Переговоры с водителем автобуса осложнялись еще и тем, что он говорил только на русском языке.

«У автобуса кроме тормозов, была отключена одна ось, отсутствовал аптечка, другая была просроченной, отсутствовал огнетушитель. Оказывается, мы весь путь проделали с неисправными тормозами», — рассказал один из туристов, застрявших в Швейцарии.

Около 50 туристов — белорусов и нескольких россиян, сняли с автобуса. Они провели около семи часов в кафе на заправке, пока власти коммуны не нашли трансфер до гостиницы в деревне Сан-Бернандино. Им пришлось провести в гостинице ночь с четверга на пятницу и придется провести и эту.



«Хорошо, что на заправке был душ. Плохо, что вещи пришлось сушить на заборе», — рассказал один из застрявших в Швейцарии туристов. Фото: TUT.BY

«Моя подруга среди туристов. Это был тур по Европе, Франкфурт-на-Майне, Париж, Мадрид, Лиссбаон, Барселона, Ницца. Из Ниццы они направлялись в Прагу транзитом через Швейцарию. Вернуться в Минск они должны были в воскресенье», — рассказал читатель Виталий.

Он же сообщил, что белорусское консульство в Швейцарии взяло ситуацию под контроль.

Пока же туристам, которые не собирались останавливаться в Швейцарии, приходится гулять по окрестностям.

«Наш автобус починят только ко вторнику и то это не точно, сейчас же нам турфирма нашла европейского перевозчика, который отвезет нас завтра домой», — рассказал один из застрявших туристов.