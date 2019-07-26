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Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

26.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Слыша восторженные отзывы заядлых любителей бани, в очередной раз убеждаешься в том, что это не просто место, где можно помыться, но и весьма неплохо отдохнуть. В Кореличском районе такое времяпрепровождение готовы предоставить одиннадцать общественных бань и около пятисот частных.

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Ни для кого не секрет, что баня в райцентре, находящаяся на балансе РУП ЖКХ, привлекает не только местных жителей, но и гостей из других районов. В горячие для организации дни – с пятницы по воскресенье – здесь можно увидеть как постоянных посетителей, так и новичков. В основном попариться приезжают из Новогрудка, Берёзовки, Несвижа, Столбцов, Барановичей и Городеи.

– Раз в месяц мы с женой собираемся и едем в Кореличи, где самым притягательным местом для нас, конечно же, является баня, – воодушевлённо рассказывает Александр из Лиды. – Несмотря на то, что у нас частный дом и совсем недавно мы оборудовали собственную парную, поездку в другой район не отменяем – это уже традиция. Помимо бассейна, который содержится в чистоте и порядке, нас привлекает вполне доступная цена – 4 белорусских рубля.

Кстати, с января текущего года стоимость общего отделения снизилась на два с половиной рубля: с 6, 5 до 4, в то время как себестоимость помывки составляет 11, 75 белорусских рублей.

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

– Средняя посещаемость за последние полгода у нас составила 2800 человек, – рассказывает мастер бани Александр Карп. – Очень часто к нам приезжают семьями и большими компаниями, поэтому наплыв людей не прекращается, что не может не радовать.

Кореличская баня включает в себя два общих отделения – мужское и женское, каждое из которых снабжено собственной парилкой и бассейном; три комбинированных номера, состоящие из ванны и душа и пользующиеся наибольшим спросом у взрослых с детьми; десять душевых кабин, а также номер категории «Люкс», где можно не только попариться, но и увлекательно провести время за игрой в бильярд. Стоимость такого номера составляет 32 рубля в час, однако жителей и приезжих это не пугает.

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Бассейны в бане районного центра тоже, можно сказать, с изюминкой: каждый из них оборудован гидромассажем и импровизированным водопадом, стоя под которыми можно получить новые ощущения.

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Баня в Луках – ещё одно место в районе, которое не перестаёт пользоваться спросом. Около трёх лет назад за счёт местного сельхозпредприятия здесь был сделан ремонт, поэтому отныне жители агрогородка мимо бани не проходят.

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

– Не поверите, но в нашу баню я хожу каждую субботу, – с улыбкой рассказывает жительница Лук Ирина Черняк. – После ремонта здесь стало ещё красивее и комфортнее, поэтому неудивительно, что вместе с местными сельчанами здесь можно встретить людей из Жуховичей, Некрашевичей и Столбцов. К тому же, баня абсолютно бесплатная, что тоже привлекает население.

Во время ремонта два общих отделения Лукской бани обложили керамической плиткой, предбанные оборудовали новыми шкафчиками. За чистотой и порядком здесь следит рабочий по обслуживанию бани Александр Забенько, который нет-нет да и сам заглянёт в парилку на часок-другой после рабочего дня.

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Душистый пар для тела и души. Насколько востребованы бани в Кореличском районе? (фоторепортаж)

Конечно, размерами и функциональностью с баней в райцентре лукская не сравнится, однако населению это и не требуется – главное, чтобы работала как по часам, даря при этом не только хорошее самочувствие, но и настроение.

Виктория КОСТЮК
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Слыша восторженные отзывы заядлых любителей бани, в очередной раз убеждаешься в том, что это не просто место, где можно помыться,
 
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