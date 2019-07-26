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Хлеборобы ждут погоды

27.07.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В ОАО «Дворец труда-Агро» летняя страда набрала ход. На этой неделе в деле были все семь экипажей комбайнов. Молотить хлеборобам есть что. Одних озимых в хозяйстве более 1200 гектаров. Причём значительная часть урожая поспела достаточно далеко от центральной усадьбы – в черейской зоне. Акционерное общество ведёт работы как бы на два фронта. Часть техники сконцентрирована на основных угодьях, остальные ресурсы задействованы на дальних землях. Тормозят процесс только дожди. Труженики очень надеются, что ситуация изменится. Необходимы погожие дни, чтобы в максимально короткие сроки убрать урожай.

Хлеборобы ждут погоды

Комбайнеры Виктор Папко и Александр Валевич  на поле вблизи Череи. На дальних угодьях урожай вырос неплохой.

– Стараемся делать всё сразу, – говорит главный агроном ОАО «Дворец труда-Агро» Артём Кузьмичёнок. – Обмолотили участок – соломой занимаемся. Пресс-подборщик запускаем, затем вывозим готовые рулоны. Большие надежды, конечно, возлагаем на озимые хлеба. Рожь и пшеницу уже реализуем на комбинат хлебопродуктов в счёт госзаказа.
Действительно, всё делается по-хозяйски. Зерно нуждается в дополнительной обработке. Влажность его изначально за двадцать процентов. Нужно довести данный показатель до 13-14%. На то имеются зерносушильные комплексы. Их задействуют по полной.
Механизаторы Виктор Папко и Александр Валевич из тех, кто решает важный хлебный вопрос в эту горячую пору. Труженики опытные, надёжные. Про таких говорят: они не подведут. На уборочной с первого дня. Помощников себе подобрали толковых, кормят тружеников вкусно и сытно. Да, приходится трудиться в поле до позднего вечера. Но и результат налицо. Механизаторы – в числе передовиков. Разумеется, мечтают стать «тысячниками». Но для этого нужно сильно постараться.
– Нет ничего нереального, – мудро рассуждают хлеборобы. – Убирать есть что, техника на ходу. С топливом вопросы решаются. Значит, есть все шансы по итогам страды выйти на солидные показатели. Будем стараться.
Пожалуй, только небесная канцелярия может помешать дворецким труженикам осуществить задуманное. Так что хороших им прогнозов! Пусть всё получится. Страда – важнейшая кампания сельскохозяйственного сезона.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 

 

 
 
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В ОАО «Дворец труда-Агро» летняя страда набрала ход. На этой неделе в деле были все семь экипажей комбайнов. Молотить хлеборобам
 
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