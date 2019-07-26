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Баням возвращают дотации

27.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Баням возвращают дотации

Услуги бань снова признали социально значимыми и после почти трехлетнего перерыва им вернули частичное госфинансирование.

Вопросы оказания банных услуг населению, возмещения расходов на содержание бань общего пользования и полноты их загрузки рассматривались на заседании областного исполнительного комитета. Особый разговор состоялся  о себестоимости банных услуг. В первом полугодии нынешнего года в среднем по области она составила 10,10 рубля. Наиболее высокая себестоимость в Берестовицком районе — 29,10 руб., Дятловском — 21,65 руб., Свислочском — 21,64 рубля.

Один из самых высоких уровней востребованности этих объектов — в Гродненском, Кореличском, Мостовском и Ошмянском районах. Так, баня в Кореличах в выходные дни обслуживает порядка тысячи человек, ее услугами пользуются жители соседних областей.

А как у нас?

— В Вороновском районе 28 бань, из них действующих — половина. Четыре объекта находятся на балансе жилищно-коммунального хозяйства — в Вороново, Радуни, Трокелях, Беняконях. Остальные принадлежат сельхозпредприятиям. Состояние бань на селе различное. Некоторые требуют текущего ремонта, а есть и такие, что не подлежат восстановлению. Из-за незагруженности и убыточности многие законсервированы, — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Андрей Барсуков.

Тяжкое бремя легкого пара

В Вороновском РУП ЖКХ проанализировали загруженность своих объектов. Она не достигает и 50%. В самых многонаселенных  Вороново и Радуни она составляет 45% и 13% соответственно. При численности жителей 8,5 тысячи человек услугами бань за полгода воспользовались только 3 200 человек. Окупаемость объектов зависит от их посещаемости, а она оставляет желать лучшего.

Кроме того, более чем в два с половиной раза себестоимость банных услуг превышает установленную цену за посещение. В Вороново и Радуни любители пара за вход платят 4 рубля, а себестоимость помывки в райцентре — 10,03 рубля, в Радуни — 13,71. Эта разница ложится прямыми убытками на предприятие. В первом полугодии за содержание бани в Вороново финансовый минус составил более 16-ти тысяч рублей, в Радуни — более 7-ми.

На селе ситуация с загруженностью еще сложнее, стоимость банных услуг в пределах 3-4 рублей.

Дважды в неделю протапливается баня местного сельхозпредприятия в аг. Больтиники. Пока она открыта, здесь могут помыться и попариться  около сотни сельчан, но бывает по 20-30 человек. Посещение для работников хозяйства — бесплатно.

— Штат в бане аг. Жирмуны чуть меньше количества посетителей, — сетует директор КСУП э/б «Октябрь» Андрей Венцкевич. — Работают истопник и уборщица, а приходит максимум шесть человек.

Примерно такая же посещаемость у бань в аг. Заболоть и д. Клайши, принадлежащих КСУП «Гирки». Вроде и населенные пункты немаленькие. Видимо, в благоустроенных и газифицированных домах сельчан есть возможность принять душ и помыться. С регулярного на заявительный принцип работы перешли бани в небольших деревнях Ровбишки и Повиланцы. Желающие попариться договариваются между собой на определенный день.

В аг. Мисевичи баня не работает — необходимо заменить котел. Убыточный для КСУП «Мисевичи» объект требует финансовых вложений. Законсервированы несколько бань на территории Переганцевского и Конвелишского сельсоветов, поскольку их балансосодержатели   РУСП с-з «Вороновский» и КСУП «Рассвет-Агро» сейчас на стадии реорганизации.

Сельхозорганизациям приходится содержать свои бани, даже если туда никто не ходит.  Многие из них в хорошем состоянии, перейдя в частные руки, могли бы приносить доход. Как, например, в аг. Трокели. Но второй год объект безуспешно участвует в аукционных торгах. Полная готовность к работе у бань в Переганцах и Погородно, однако желающих взять их в аренду либо в безвозмездное пользование не нашлось. Такой возможностью воспользовалась пару лет назад жительница аг. Бенякони. И не прогадала: частная инициатива вдохнула в коммунальную баню новую жизнь, она рентабельно работает и пользуется популярностью у людей.

Госфинансирование поможет    

С 5 июля нынешнего года вступило в силу постановление  Министерства антимонопольного регулирования и торговли  Республики Беларусь «О порядке планирования и финанси-рования расходов по оказанию услуг бань общего пользования и душевых». В соответствии с ним часть расходов по оказанию населению услуг бань общего пользования и душевых возмещается из средств местных бюджетов. В районах  определяется перечень таких объектов, остается  принять решение на местах по частичному возмещению этих затрат в нынешнем году, а также заложить их в бюджет следующего.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Говорят любители пара


Баням возвращают дотации

Александр Козловский, житель аг. Бенякони:

— Любовь к бане с детства мне привил отец Тадеуш Евгеньевич — учитель физической культуры и здоровья в Беняконской СШ. Он всегда ратует за здоровый образ жизни. С тех пор прошло лет двадцать. Пар нисколько не изменился, по-прежнему радует. А после того, как баня перешла от РУП ЖКХ в частные руки, улучшились ее внешний вид, интерьер. Приятно после парной выйти в комнату отдыха, пообщаться с земляками. Не понаслышке знаю, что нашу баню посещают как беняконцы, так и жители окрестных деревень, райцентра. Видно, что владелец старается развивать свой бизнес. Если посетители предлагают что-нибудь усовершенствовать в работе учреждения, всегда идет навстречу. Уверен, что для него важны не только доход, но и чтобы баня приносила только пользу и удовольствие людям.


Баням возвращают дотации

Диана Старинкова, жительница г.п. Радунь:

— Баню начала посещать с 16-ти лет из-за парилки — слышала много хороших отзывов о ней, и захотелось самой побывать. Вскоре приходить туда стало доброй привычкой. Наша баня — просто супер! Однако, считаю, можно было бы немножко расширить парилку. А возле нее скамейки не хватает. Здорово было бы несколько минут посидеть, помечтать…


Баням возвращают дотации

Юрий Мелько, житель г.п. Вороново:

— Ходить в баню меня приучил дедушка. Сейчас я стараюсь увлечь этим хобби сына Алексея. Ведь нет ничего лучше для бодрости, чем после парилки окунуться в бассейне или зимой «нырнуть» в снег. Хочешь, чтобы организм расслабился, — используй в бане травы, ту же полынь, аромамасла, устрой травяное чаепитие…

Раньше ходил в баню в Вороново. Но после того, как старая закрылась, новая не пришлась по душе. Не хватает гармонии с природой. Выходишь из бани — и сразу же асфальт. Поэтому построил свою, чтобы после парилки посидеть в беседке, подышать свежим воздухом. Ко мне с удовольствием приезжают друзья, такие же фанаты бани. Некоторые из них мечтают построить собственную, другие уже приступили к реализации задуманного.

Елена Ивановна (по просьбе женщины не указываются фамилия и населенный пункт):

— Баня? Почему бы и нет?! Раньше в крупных деревнях были колхозные бани. Сейчас работают считанные из них… И где людям помыться? Слышала от родственников из Щучинского района, что там в деревни приезжают автобани. Хочется, чтобы так было и у нас…

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и автора.

 
 
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Услуги бань снова признали социально значимыми и после почти трехлетнего перерыва им вернули частичное госфинансирование. Вопросы оказания банных услуг...
 
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