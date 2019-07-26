В первый класс с новым портфелем

Источник материала: Газета Авангард





В преддверии нового учебного года в районе с 1 по 31 августа будет проводиться районная акция «Соберем портфель первокласснику».

В рамках акции отдел образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета предлагает организациям, предприятиям и жителям района оказать помощь детям-первоклассникам, находящимся в социально опасном положении, которые возвращены родителям решениями комиссии по делам несовершеннолетних, в связи с восстановлением в родительских правах, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Как правило, такие семьи испытывают трудности в подготовке детей к школе надлежащим образом. Приобретение портфеля со всеми необходимыми школьными принадлежностями станет для них существенной поддержкой.

Сведения о первоклассниках можно уточнить в секторе охраны прав детства отдела образования, спорта и туризма райисполкома по телефону 7-67-14.

Подготовила Елена БЕЛКО