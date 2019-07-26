«Прогулки по незнакомому Витебску». Смотрим уникальный семейный альбом Ивана Соллертинского

Источник материала: Tut.by

Фонды областного краеведческого музея недавно пополнились уникальными материалами, связанными с семьей Ивана Соллертинского — музыковеда, театроведа, литературоведа, лингвиста, оратора. Это фотоальбом с дореволюционными фотографиями и рукопись, которые сохранили много интересных фактов про известного уроженца Витебска и его родных. Наши сегодняшние «Прогулки по незнакомому Витебску» посвящены знакомству с этими уникальными снимками.



Иван Соллертинский. 1930-е годы. Фото: vitebsk-fil.by

Иван Иванович Соллертинский (1902, Витебск — 1944, Новосибирск) — советский музыковед, театральный и музыкальный критик. Известный писатель, близкий знакомый Соллертинского, Ираклий Андроников так отзывался о нем: «Это был талантливейший, […] ученый-музыковед, критик, публицист, выдающийся филолог, театровед, историк и теоретик балета, блистательный лектор, человек феноменальный по образованности, по уму, острословию, памяти — профессор консерватории, преподававший, кроме того, и в Театральном институте, и в Хореографическом училище, и в Институте истории искусств, где, между прочим, на словесном отделении он читал курсы логики и психологии, а другое отделение посещал как студент. А получая положенную ему преподавательскую зарплату, в финансовой ведомости расписывался иногда, как бы ошибкою, по-японски, по-арабски или по-гречески: невинная шутка человека, знавшего двадцать шесть иностранных языков и сто диалектов!». Имя Ивана Соллертинского носят музыкальный фестиваль, который проходит в Витебске с 1989 года, а также музыкальный колледж, возле которого установлен памятник знаменитому витеблянину.

Посылка из Пушкино

В конце 2017 года в музей пришла необычная посылка — семейный альбом с дореволюционными фотографиями. На старых снимках запечатлены жители Витебска Бобашинские, к роду которых принадлежала мать Ивана Соллертинского.

Альбом нашли в пригороде Пушкино в дачном доме. В 2017 году его приобрела жительница Московской области Елена Уралева у потомков Екатерины Гольбрайх — родной сестры Ивана Соллертинского. Новая хозяйка обнаружила так же воспоминания племянницы Ивана Соллертинского (тоже Екатерины Гольбрайх) о дяде, жизни семьи в Санкт-Петербурге и Витебске. Рукопись и фотографии, очевидно, потерялись при переезде.

Елена Уралева передала ценные находки в витебский музей — на родину Соллертинского. Предлагаем нашим читателям познакомиться с ними.

Витебские Бобашинские из дворянского рода герба Сас

Большинство фотографий в альбоме — портреты представителей семьи Бобашинских.

На самых ранних снимках запечатлены дед и бабушка Ивана Соллертинского по линии матери — Иосиф и Доминика (Домна) Бобашинские. Фотографии сделаны в ателье популярного витебского фотографа Абрама Гершевича и датируются 1890-ми годами. Два портрета выполнены еще раньше — приблизительно в 1870-е годы в фотостудии легендарного Сигизмунда Юрковского.



Доминика Бобашинская с одной из дочерей. 1870-е годы. Фото Сигизмунда Юрковского из фондов Витебского областного краеведческого музея

Бобашинские происходят от польского дворянского рода герба Сас.

Основатель рода — Яков Бобашинский — состоял на военной службе у польского короля Сигизмунда III. В 1593 году за «отличные подвиги» и храбрость, проявленные в сражениях «против неприятельских войск», монарх пожаловал ему «в вечное потомственное владение имение Соболевщизна с крестьянами, в Витебском воеводстве состоящее».

На протяжении следующих столетий представителям рода Бобашинских принадлежали имение Толочинск Витебского воеводства, фольварк Городники Витебского уезда и другие земельные владения.

Когда в Витебске поселился дед Ивана Соллертинского Иосиф Марцельевич Бобашинский (1831 — ?), точно неизвестно. По семейной легенде, это произошло после восстания 1863 года, участником которого он был.



Иосиф Бобашинский, дед Ивана Соллертинского. 1890-е годы. Фото Абрама Гершевича из фондов Витебского областного краеведческого музея

Согласно «Памятным книжкам Витебской губернии», дворянин, коллежский секретарь Иосиф Бобашинский окончил уездное училище и с 1863 года работал регистратором в палате уголовного суда. К тому времени он уже был женат на местной уроженке Доминике Афанасьевне Бобашинской (Ореховой;? — 1896).



Доминика Бобашинская, бабушка Ивана Соллертинского. 1894 год. Фото Абрама Гершевича из фондов Витебского областного краеведческого музея

В семье Бобашинских было шестеро детей: Антон, Василий, Елизавета, Екатерина, Софья, Мария. Жили они небогато, но наследники получили хорошее образование.

О старшем сыне Антоне ничего неизвестно.

Второй сын, Василий (1859 — после 1922), стал военным. Получив общее домашнее образование, продолжил обучение в Киевском пехотном юнкерском училище. К 1914 году имел чин полковника, был младшим помощником командира 3-го пехотного Нарвского полка. Участвовал в Первой мировой войне, дослужился до чина генерал-майора.

На старых фотографиях Василий Бобашинский запечатлен с женой Сусанной. Есть в альбоме и снимки их сына Анатолия, двоюродного брата Ивана Соллертинского. Семья Василия жила там, где дислоцировалась военная часть, в которой он служил, — на снимках логотипы фотостудий Смоленска, Вильно.



Василий и Сусанна Бобашинские. Вильно, 1886 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Елизавета Бобашинская окончила Мариинскую женскую гимназию в Витебске, с 1908 года была классной надзирательницей в этом учебном заведении.

Две ее фотографии в семейном альбоме сделаны с разбежкой в 34 года: одна — в 1887 году — в фотостудии братьев Гершевичей, вторая — в 1921 году — в ателье Альфреда Маковского.

На обороте более позднего снимка помещена дарственная надпись, адресованная Ивану Соллертинскому: «Моему маленькому, слишком дорогому и близкому сердцу крестнику Нюрочке от горячо любящей тети Лизы. 7 мая 1921 года» (Нюрой Ивана Соллертинского звали в семье, вернее, он сам себя так назвал — сокращенно от Ванюра).



Елизавета Бобашинская, тетя Ивана Соллертинского. 1921 год. Фото Альфреда Маковского из фондов Витебского областного краеведческого музея

С педагогической деятельностью связала свою жизнь и Мария Бобашинская — она была смотрительницей приюта Витебского губернского попечительства детских приютов.



Мария Бобашинская, тетя Ивана Соллертинского. Последняя треть XIX века. Фотоателье братьев Гершевичей. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Софья Бобашинская сначала жила в Витебске, затем переехала в Ригу — в этом городе сделаны ее фотопортреты, хранящиеся в семейном альбоме. По воспоминаниям Екатерины Гольбрайх, в Витебске после революции продолжали жить только две из сестер Бобашинских — Мария и Елизавета.



Софья Бобашинская, тетя Ивана Соллертинского. Рига, конец XIX — начало ХХ веков. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Екатерина Бобашинская: поздний брак и раннее вдовство

Мать Ивана Соллертинского — Екатерина Бобашинская (около 1870 — 1941), как и старшие сестры, получила образование в витебской гимназии.



Екатерина Бобашинская, мать Ивана Соллертинского. Витебск, конец XIX — начало ХХ веков. Фотоателье Абрама Гершевича из фондов Витебского областного краеведческого музея

В 1901 году вышла замуж за председателя Витебского окружного суда Ивана Ивановича Соллертинского, который был переведен на эту должность из Петрозаводска в декабре 1898 года. На момент вступления в брак оба, по меркам того времени, были немолоды: Ивану Ивановичу было около 50 лет, Екатерине Иосифовне — около 30-ти.



Иван Соллертинский-отец. Витебск, конец XIX — начало ХХ веков. Фотоателье Абрама Гершевича из фондов Витебского областного краеведческого музея

В альбоме — шесть фотографий Екатерины Бобашинской, сделанных до замужества в разных фотостудиях Витебска.

В 1902 году у супругов родился сын, которого по семейной традиции тоже назвали Иваном.

Уже через год семья уехала из Витебска — Ивана Соллертинского-старшего перевели на службу в Харьков. Там в 1904 году родилась Екатерина. Через два года в Гатчине появился на свет младший сын Василий.

Интересно, что у Ивана Соллертинского-старшего тоже были сестра Екатерина и брат Василий — эти имена повторялись в семье из поколения в поколение.



Дети Соллертинских Иван, Екатерина, Василий. Санкт-Петербург, 1909 год. Фотоателье Иосифа Верещинского. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

В 1906 году Соллертинские переехали в Санкт-Петербург — главу семьи назначили на должность товарища (заместителя) министра юстиции. Однако уже через год сенатор Соллертинский скончался. Екатерина Иосифовна осталась одна с тремя детьми.

Жила семья на пенсию, которую государство выплачивало вдове высокопоставленного чиновника, но средств не всегда хватало. Пришлось переехать в более дешевую квартиру. При этом у детей была гувернантка-немка, в доме жили горничная и кухарка.

Екатерина Иосифовна посвятила много времени воспитанию детей, сама учила их чтению и французскому языку. К поступлению в гимназию дети умели читать, писать, считать, знали немецкий и французский языки.

В 1911 году Ваня поступил в 3-ю мужскую классическую гимназию — одно из лучших учебных заведений в Санкт-Петербурге того времени. «Учился сначала не очень удачно. Видимо, был немного ошарашен обстановкой казенного заведения. В дневнике было много двоек и единиц, особенно по поведению. Дома он с гордостью показывал дневник сестре и брату: он уже гимназист и получает отметки! Он усаживал их за стол, давал им бумагу, карандаши и играл с ними в школу», — такие воспоминания записала со слов матери племянница Ивана Соллертинского.

После окончания подготовительного класса учеба наладилась — гимназист Иван Соллертинский получал в основном хорошие оценки.



Иван Соллертинский-гимназист. Санкт-Петербург, 1911 год. Фотоателье Марка Кадысона. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

В семейном альбоме много детских фотографий Ивана, Екатерины и Василия Соллертинских, сделанных в фотоателье Санкт-Петербурга. На всех снимках стоят даты, заботливо подписанные рукой матери. Будущий музыковед, его сестра и брат запечатлены в дошкольном возрасте, а также в период обучения в гимназии.



Сестра Ивана Соллертинского Екатерина в возрасте 10 лет. Санкт-Петербург, 1914 год. На обороте надпись: «Поступила в VII класс Литейной женской гимназии 23 августа 1914 г.». Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Второй витебский период Ивана Соллертинского

С началом Первой мировой войны, и особенно после революции, материальное состояние семьи ухудшилось: пенсия стала мизерной, денег не хватало. Особенно сложной оказалась зима 1918−1919 годов. Сестра Екатерины Иосифовны Софья, живущая в то время в Новосибирске, присылала посылки с продуктами, но это не спасало семью от голода.

Екатерина Соллертинская устроилась работать учительницей. Она хотела, чтобы Ваня непременно окончил гимназию. Это произошло летом 1919 года (тогда это была уже советская трудовая школа).

Тогда же Екатерина Иосифовна с детьми приехала к сестрам Елизавете и Марии в Витебск, где ситуация с продовольствием была значительно лучше.

Сестры Бобашинские жили в небольшом доме на углу улицы Гоголевской и Духовской набережной (сейчас это район дома № 19 на улице Ленина; здание не сохранилось). По воспоминаниям, он находился прямо за Мариинской гимназией. После революции здесь в числе других учреждений разместилась советская трудовая школа, где работала учительницей Елизавета Бобашинская.



Район пересечения бывших улиц Духовской и Гоголевской. Здесь находился дом, в котором жили Бобашинские. Фото: Ольга Давидовская

В четырех маленьких комнатах места всем не хватало, поэтому решили отправить Катю к ее дяде Василию в Смоленск, а Ваня поселился отдельно — снял комнату на улице Бухаринской (современная улица Марка Шагала).

Вася продолжил начатое в Петрограде обучение и поступил в Витебске в советскую трудовую школу № 1, которую окончил в 1923 году. Кроме того, по вечерам он учился в художественном училище. Впоследствии стал художником.

Катя вскоре самовольно вернулась в Витебск, училась в школе, где преподавала тетя Лиза.

16-летний Иван Соллертинский устроился работать в губернское статистическое бюро (размещалось в бывшем дворце губернатора). В июне 1920-го стал разъездным инструктором в подотделе искусств губернского отдела народного образования.

В то время «культурная жизнь в Витебске кипела». Юноша находился в гуще событий: посещал симфонические концерты под управлением известного дирижера Николая Малько, публичные лекции, которые читали философы Михаил Бахтин, Лев Пумпянский, участвовал в других мероприятиях. Некоторое время Соллертинский сам читал лекции в Витебской драматической студии.

В воспоминаниях читаем: «В этот период Иван Иванович очень много читал. Публичная библиотека вся была им перерыта… Получив зарплату, он шел на книжный развал и приносил домой стопку книг на вытянутых руках, поддерживая ее подбородком. Потом закрывался в комнате на несколько суток (изредка появляясь, чтобы поесть), пока не прочтет все, что купил».



Заседание профессионального союза работников искусств. 1920 год. Иван Соллертинский пятый слева в первом ряду. Фото из сборника статей «Международный музыкальный фестиваль им. И.И. Соллертинского», 2018 год.

Пока Иван увлекался философией, искусством и историей, его сестру Катю захватили идеи революции. Она «вступила в комсомол, отрезала косу и сняла нательный крестик. Мама стала убежденной коммунисткой, вела в Витебске кружок политграмоты, потом была членом 1-го Витебского губкома комсомола», — вспоминает Екатерина Гольбрайх.

Несмотря на разные интересы, дружба между братом и сестрой сохранялась до конца жизни.



Здание на улице Маяковского, 1, в котором в 1919—1924 годах размещался Витебский губернский комитет комсомола. Фото: Игорь Матвеев

В Витебске Соллертинские жили недолго. В 1921 году Иван уехал в Петроград поступать в университет, в 1922 году за ним последовала Екатерина.

В 1923 году к Ивану переехали мать и младший брат Василий. Они жили вместе до начала войны, даже после того, как у Ивана Ивановича появилась собственная семья.

Екатерина поступила на рабфак политехнического института, вскоре вышла замуж за Самуила Гольбрайха и переехала в Москву. Родила дочь, которую по семейной традиции назвала Екатериной. Екатерина Ивановна долгое время работала преподавателем политэкономии в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова, имела звание профессора. Дожила до преклонных лет.

А вот жизнь двух ее братьев оказалась недолгой. Василий погиб в 1942 году в блокадном Ленинграде. Иван Соллертинский умер в эвакуации в Новосибирске в 1944 году.