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Система электронного декларирования заняла свою нишу в системе оказания налоговых услуг бизнесу Беларуси

27.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития бизнеса и улучшения качества обслуживания налогоплательщиков, существует ряд электронных сервисов, благодаря которым централизованно можно получить необходимые справки и разрешительные документы, подать налоговую отчетность, получить налоговые консультации и узнать о нововведениях налогового законодательства.

Система электронного декларирования заняла свою нишу в системе оказания налоговых услуг бизнесу Беларуси
В настоящий момент, помимо возможности подавать налоговые декларации в электронном виде, пользователи системы электронного декларирования имеют оперативный доступ к сведениям об излишне уплаченных платежах в бюджет, проведенных зачетах, результатах выполнения административных процедур по поданным заявлениям и другой информации. Один из самых распространенных сервисов – личный кабинет плательщика, который находится на портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

«Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» делает для плательщиков жизнь проще, понятнее и доступнее. Этот сервис удобен для тех, кто привык экономить время, используя Интернет.

В функционале «Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для плательщиков реализована возможность в режиме реального времени:

  • подать заявку на получение следующих документов: сведений о недоимках, переплатах и пене; справки о расчетах с бюджетом; выписки из лицевых счетов; о проведенных зачетах; реестра платежей; извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость; постановления о приостановлении операций по счетам; постановления об отмене приостановления операций по счетам;
  •  просматривать личную историю заказанных и полученных документов с возможностью скачать любой документ в формате PDF;
  • проверить электронный документ, направленный в налоговый орган и полученный на него ответ налогового органа, получить отображения внешней формы документа в формате PDF;
  • записаться на личный прием к руководству инспекций МНС и посмотреть личную историю записей;
  • заполнить и подать декларацию в налоговый орган по большинству налогов;
  • просмотреть ранее поданные декларации;
  • уплатить налоги для плательщиков, использующих Интернет-банкинг Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфа-банка и Белинвестбанка;
  • подать заявления на осуществление административных процедур в электронном виде в налоговый орган и просмотреть ранее поданные заявления;
  • просмотреть сообщения, поступающие от налоговых органов;
  • работать с документами Евразийского экономического пространства (БАС): заполнить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и передать заявление в АИС «Таможенный союз» с полным пакетом прилагаемых документов в соответствии с Протоколом об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов, а также просмотреть заявления, поступившие в адрес плательщика.

Система электронного декларирования заняла свою нишу в системе оказания налоговых услуг бизнесу Беларуси. С момента ее запуска прошло 7 лет, на протяжении которых она совершенствовалась, дорабатывалась, наполнялась новыми услугами и сервисами с целью автоматизации и упрощения налогообложения для представителей бизнес-сообщества.

Инспекция Министерства по налогам и сборам
по Пинскому району.

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