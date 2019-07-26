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Собирать бруснику в Брестской области можно с 5 августа

27.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Собирать бруснику в Брестской области можно с 5 августа
Решением № 438 от 19 июля 2019 года Брестского облисполкома установлены сроки сбора, заготовки и закупки дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Брестской области.

Документом установлено, что на территории Брестской области собирать, заготавливать (закупать) дикорастущие ягоды брусники можно с 5 августа.

Сбор клюквы в Брестской области разрешается с 25 августа.

Основной целью принятия решения является сохранение высокопродуктивных ягодников, улучшение семенного возобновления, повышение рентабельности заготовок.

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