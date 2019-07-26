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Собирать бруснику в Брестской области можно с 5 августа
27.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Документом установлено, что на территории Брестской области собирать, заготавливать (закупать) дикорастущие ягоды брусники можно с 5 августа.
Сбор клюквы в Брестской области разрешается с 25 августа.
Основной целью принятия решения является сохранение высокопродуктивных ягодников, улучшение семенного возобновления, повышение рентабельности заготовок.
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