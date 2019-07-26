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С сегодняшнего дня запрещено курить в кафе, на летних террасах и в международных поездах
27.07.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 27 июля вступает в силу
Под запретом для курильщиков, согласно
— Со вступлением в силу антитабачного декрета курить в ресторанах можно будет при условии наличия в залах для курящих мощной вентиляции. Сейчас этого нет. И остальные посетители поневоле становятся пассивными курильщиками, —
До 27 июля в поездах, которые следуют в Россию и Украину, курить разрешали до границы. Так вот, со вступлением в силу декрета во всех международных поездах курение будет запрещено, если только в составах не оборудованы специальные места для курения.
Важно: все ограничения касаются и «электронных сигарет». Реклама и продажа в интернете парогенераторов, а также жидкостей к ним будет запрещена. Детям до 18 лет «парилку» не продадут.
Кто будет наказывать курильщиков, которые нарушат новые правила? Протоколы об административном правонарушении будет составлять милиция, за курение в неположенном месте грозит штраф до 4 базовых величин (
Контролировать кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
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За нарушение курильщикам могут дать штраф - 102 рубля.
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