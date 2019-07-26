Рейтинг Лукашенко, поиски детей, ЗРК в центре Минска, отцы-одиночки и дорогие грибы - все за вчера

Вчера Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Поговорили о политике и ее влиянии на экономику. Лукашенко хочет в ближайшее время увидеть современную Ригу. Он рассказал, что Беларусь никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией (кстати, президент и рейтинг свой оценил в РФ) и хочет добрых отношений со странами Запада. А перед встречей с президентом глава латвийской дипломатии ответил на наши вопросы.
В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Литвы, ему заявили протест. Как поясняет внешнеполитическое ведомство, основанием стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности».
Вчера суд огласил приговор по делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в Березино осенью 2016-го. Главный фигурант, минчанин Алексей Синькевич приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Второго обвиняемого, Ростислава Светчикова, приговорили к 6 годам, но, учитывая предыдущий приговор, он будет отбывать 24.
В стране всерьез взялись за пластик. Говорили о переходе на стеклянную тару, теперь вот — об отказе от полиэтиленовых пакетов. Правительство хочет финансово простимулировать переход с полиэтиленовых пакетов на бумажные. Правительство также думает о замене пластиковой посуды в объектах общепита.
Как дела обстоят на рынке труда? Говорят, работодатели плачут от нехватки кадров, при этом в стране 22,5 тысячи безработных. Поговорили с экспертами о том, что сейчас происходит с вакансиями, нанимателями, кандидатами и заработками. Все уехали на заработки за границу что ли? Во втором квартале года белорусы получили из-за границы переводы на сумму 75,9 млн долларов. По сравнению с первым кварталом объем переводов вырос на 1 млн долларов, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — сократился на 7 млн. Кстати, Солигорский район находится в зоне риска по напряженности ситуации на рынке труда. Количество уволенных превышает число принятых. Ситуация беспокоит и правительство, особенно количество увольнений и высокая смертность. Солигорск один из 11 городов, где президент поручил обеспечить ускоренное развитие.
Доклад Нацбанка: кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков, и реализация его потенциала может привести к реализации системных рисков как банковского сектора, так и финансовой системы и экономики страны в целом.
Узнали, на каких условиях выделены участки в Минской области Катару и ОАЭ и какая для них установлена арендная плата. Как оказалось, один из участков передан в собственность.
«Отец не может заменить мать только в самом начале, когда грудью нужно кормить ребенка, а дальше нет никаких проблем», — так считает один из наших героев. Мы пригласили в студию мужчин, которые в одиночку растят детей. Они рассказали про свои отношения с детьми, про то, как находят время на все бытовые заботы, и есть ли личная жизнь у отцов-одиночек.
Паркур… Сразу возникают мысли, что это что-то для парней и с большим количеством травм, правда? А мы познакомили с двумя 22-летними девушками — Каролиной и Викторией, которые уже 5 лет занимаются паркуром. Говорят, что очень нравится им это занятие, но при это и страшно. «Я боюсь высоты и иногда задумываюсь: что я вообще здесь делаю? Но перебарываю страх, иду и делаю элемент. Паркур — это уже наша жизнь, философия, а не просто спорт», — говорит Вика.
Гепатит С приводит к циррозу печени и считается одной из причин рака этого органа. Заразиться гепатитом С можно при медицинских манипуляциях с кровью, во время маникюра, тату, половым путем. Рассказываем, что нужно знать о гепатите С и почему лучше сдать анализ на него, даже если ничего не беспокоит.
Запутанная история. Более 20 человек проходят потерпевшими по делу о мошенничестве в Могилевской области. По версии следствия, 59-летний Рашид Галеев вместе с подельницами — 55-летней супругой и 30-летней сожительницей занимался ростовщичеством. Мужчина давал деньги в долг под проценты, а когда с ним рассчитывались, не возвращал должникам расписки. С документами он шел в суд и повторно взыскивал с людей деньги. Но мужчина с обвинениями не согласен. По словам родственников, он сам стал жертвой — на него напал один из должников, когда Галеев отказался ему вернуть расписку, после этого финансовой деятельностью мужчины заинтересовались правоохранители.
На «Доске почета» — примеры того, как ответственные лица просто брали и делали, приводили в порядок, благоустраивали вверенные им участки. Оказывается, можно обойтись и без отписок, что «денег нет» или «у нас благоустройство этого участка намечено в следующем году». Просто взяли и сделали. Как думаете, можно избежать скандалов при уплотнении дворов высотками? На тему рассуждает редактор раздела «Недвижимость» Станислав Шаршуков.
Могли бы собраться и уехать за границу на учебу? А если у вас уже есть семья и двое маленьких детей? Наша героиня решилась и отправилась вместе с мужем и двумя дочерьми в Милан. Да, учеба отнимает много времени, но взамен женщина и ее близкие получили возможность пожить в совсем другой обстановке и культуре.
Основателя «Дариды» Владимира Делендика судили по обвинению в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Беларуси). Вчера было принято решение по делу — обвиняемого амнистировали. После ДТП погибла 69-летняя женщина, Делендик сейчас поддерживает отношения с ее дочерьми, помогает им финансово. Он обещал делать это и дальше.