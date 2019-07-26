Рейтинг Лукашенко, поиски детей, ЗРК в центре Минска, отцы-одиночки и дорогие грибы - все за вчера

Как дела обстоят на рынке труда? Говорят, работодатели плачут от нехватки кадров, при этом в стране 22,5 тысячи безработных . Поговорили с экспертами о том, что сейчас происходит с вакансиями , нанимателями, кандидатами и заработками. Все уехали на заработки за границу что ли? Во втором квартале года белорусы получили из-за границы переводы на сумму 75,9 млн долларов. По сравнению с первым кварталом объем переводов вырос на 1 млн долларов, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — сократился на 7 млн. Кстати, Солигорский район находится в зоне риска по напряженности ситуации на рынке труда. Количество уволенных превышает число принятых. Ситуация беспокоит и правительство, особенно количество увольнений и высокая смертность. Солигорск один из 11 городов, где президент поручил обеспечить ускоренное развитие.