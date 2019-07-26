|
Крушение поезда под Витебском: цистерны убраны, движение восстановлено
27.07.2019 09:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После схода с рельсов 15 цистерн грузового поезда под Витебском прошло больше двух суток. Последствия аварии ликвидированы, а движение поездов полностью восстановлено.
Весь день 26 июля велись работы по установке сошедших с рельсов цистерн на колесные пары. В 0.25 27 июля последствия железнодорожной аварии полностью ликвидированы, сообщили в
Сегодня в полночь движение поездов на участке Орша-Витебск было восстановлено в полном объеме.
«Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа проездных документов (билетов) осуществляются в штатном режиме», — информировали в БелЖД.
Белорусская железная дорога поблагодарила организации и ведомства, которые помогали в ликвидации последствий аварии, а также пассажиров «за понимание и терпение».
Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье
Людей из дачных поселков вблизи аварии
Пропан из аварийной цистерны с утечкой полностью
Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)