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Крушение поезда под Витебском: цистерны убраны, движение восстановлено

27.07.2019 09:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После схода с рельсов 15 цистерн грузового поезда под Витебском прошло больше двух суток. Последствия аварии ликвидированы, а движение поездов полностью восстановлено.


Фото: МЧС

Весь день 26 июля велись работы по установке сошедших с рельсов цистерн на колесные пары. В 0.25 27 июля последствия железнодорожной аварии полностью ликвидированы, сообщили в МЧС.

Сегодня в полночь движение поездов на участке Орша-Витебск было восстановлено в полном объеме.

«Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа проездных документов (билетов) осуществляются в штатном режиме», — информировали в БелЖД.

Белорусская железная дорога поблагодарила организации и ведомства, которые помогали в ликвидации последствий аварии, а также пассажиров «за понимание и терпение».

Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов). При аварии никто не пострадал. В одной из цистерн обнаружили утечку пропана.

Людей из дачных поселков вблизи аварии эвакуировали — всего 64 человека.

Пропан из аварийной цистерны с утечкой полностью выкачали 25 июля, в 19.15. После чего начались работы по установке сошедших с рельсов цистерн на колесные пары.

Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Витебск
 
 
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Напомним, в среду, 24 июля, на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39...
 
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