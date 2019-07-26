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В Бресте отправили в приют ребенка, который 15 часов провел с матерью в закрытой машине
27.07.2019 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 июля органы опеки приняли решение забрать в приют 4-летнего Декстера, с которым закрылась на 15 часов в машине его мать. Об этом 27 июля сообщил TUT.BY отец ребенка.
В приюте мальчик будет находится до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа. Такое решение приняли органы опеки администрации Московского района Бреста.
Напомним, около 20.00 25 июля брестчанин Влад гулял со своим 4-летним сыном Декстером. Мать ребенка Алена подъехала на машине с российскими номерами и усадила мальчика в салон,
Папа ребенка пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. По данным «Виртуального Бреста», тот применил перцовый баллончик, допустил наезд при попытке уехать. Вызвали милицию и ГАИ, был составлен протокол.
У автомобиля остались дежурить родственники, они были не против, чтобы мама уехала, но без малыша.
В общей сложности женщина с ребенком находилась в машине более 15 часов.
После переговоров, которые продолжались до полудня 26 июля, в машину сел Виталий Щерба, начальник отдела образования Московского района Бреста. В сопровождении отца и сотрудников опеки авто выехало из двора в администрацию района, где и решился вопрос о том, как быть с ребенком до решения суда.
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В приюте мальчик будет находится до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа.
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