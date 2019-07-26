ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте отправили в приют ребенка, который 15 часов провел с матерью в закрытой машине

27.07.2019 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

26 июля органы опеки приняли решение забрать в приют 4-летнего Декстера, с которым закрылась на 15 часов в машине его мать. Об этом 27 июля сообщил TUT.BY отец ребенка.


В приюте мальчик будет находится до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа. Такое решение приняли органы опеки администрации Московского района Бреста.

Напомним, около 20.00 25 июля брестчанин Влад гулял со своим 4-летним сыном Декстером. Мать ребенка Алена подъехала на машине с российскими номерами и усадила мальчика в салон, сообщал ранее портал «Виртуальный Брест».

Папа ребенка пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. По данным «Виртуального Бреста», тот применил перцовый баллончик, допустил наезд при попытке уехать. Вызвали милицию и ГАИ, был составлен протокол.

У автомобиля остались дежурить родственники, они были не против, чтобы мама уехала, но без малыша.

В общей сложности женщина с ребенком находилась в машине более 15 часов.

После переговоров, которые продолжались до полудня 26 июля, в машину сел Виталий Щерба, начальник отдела образования Московского района Бреста. В сопровождении отца и сотрудников опеки авто выехало из двора в администрацию района, где и решился вопрос о том, как быть с ребенком до решения суда.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приюте мальчик будет находится до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа.
 
Новости дня
Новости общества
 
Крушение поезда под Витебском: цистерны убраны, движение восстановлено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика