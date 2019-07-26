В Бресте отправили в приют ребенка, который 15 часов провел с матерью в закрытой машине

Источник материала: Tut.by

26 июля органы опеки приняли решение забрать в приют 4-летнего Декстера, с которым закрылась на 15 часов в машине его мать. Об этом 27 июля сообщил TUT.BY отец ребенка.





В приюте мальчик будет находится до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа. Такое решение приняли органы опеки администрации Московского района Бреста.

Напомним, около 20.00 25 июля брестчанин Влад гулял со своим 4-летним сыном Декстером. Мать ребенка Алена подъехала на машине с российскими номерами и усадила мальчика в салон, сообщал ранее портал «Виртуальный Брест».

Папа ребенка пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. По данным «Виртуального Бреста», тот применил перцовый баллончик, допустил наезд при попытке уехать. Вызвали милицию и ГАИ, был составлен протокол.

У автомобиля остались дежурить родственники, они были не против, чтобы мама уехала, но без малыша.

В общей сложности женщина с ребенком находилась в машине более 15 часов.

После переговоров, которые продолжались до полудня 26 июля, в машину сел Виталий Щерба, начальник отдела образования Московского района Бреста. В сопровождении отца и сотрудников опеки авто выехало из двора в администрацию района, где и решился вопрос о том, как быть с ребенком до решения суда.