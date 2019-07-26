Минчанин сдал ЦТ методом тыка - доказать, что так можно поступить на бюджет. Но, оказалось, это непросто

Источник материала: Tut.by

Руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский в этом году сдал четыре ЦТ методом тыка и набрал вместе с аттестатом 189 баллов. Можно ли поступить с такими баллами на бюджет?

Перед каждым ЦТ выдумывал схему ответов

Уже 27 июля абитуриенты узнают точно, зачислены ли в вуз на бюджет. Ранее лишь некоторые вузы вывесили окончательные проходные баллы.

Тем временем руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский смотрит, куда бы мог поступить со своими результатами ЦТ. В этом году он решил проверить новую систему подсчета баллов на ЦТ и провел эксперимент: методом тыка сдал тесты по математике, физике, русскому и китайскому языкам. Он не то, что к ним совсем не готовился, а даже перед каждым тестом рассказывал, как будет отвечать.

Например, на ЦТ по русскому языку в части «А» на вопросы он отвечал так: 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5. В части «Б», как он говорит, «указывал свои фантазии».

Математику сдавал, отвечая на вопросы в части «А» — 2,3,2,3,2,3, а в части «Б» — 2,3,5,2,3,5. На ЦТ по китайскому в части «А» ставил ответ 2, а в части «Б» просто угадывал иероглифы.

— Там нужно было изобразить иероглиф, который означает «скорость», я нарисовал его в виде стрелочки. Когда нужно было нарисовать слово «экзамен», я изобразил иероглиф в виде книги, — говорит он.

На тесте по физике в части «А» Сергей везде поставил «четыре», а в части «Б» указал — «пять».

В итоге на ЦТ по русскому языку он набрал 25 баллов, по математике — 49 баллов, а это на 1 балл меньше, чем средний по стране. Китайский сдал на 34 балла, а физику на 28 баллов.

Средний балла аттестата Сергея — 87. Если его суммировать с тестами по математике, физике и русскому языку, то получится 189 баллов.

Пока есть только одна специальность, куда можно было пробовать поступить, «натыкав»

Не все вузы сразу выложили актуальные проходные баллы. Но из тех данных, которые были опубликовали, можно сделать вывод, что 189 баллов Сергея могло хватить лишь на то, чтобы поступить на бюджет в БНТУ на военно-технический факультет на специальность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск)». Там проходной балл 162. Это специальность с самым низким баллом при зачислении на дневное отделение на бюджет в вузе.

Однако сказать однозначно, что молодой человек был бы зачислен, нельзя. Чтобы туда поступить, не достаточно просто сдать ЦТ, нужно быть годным для службы в армию, иметь удостоверение призывника, пройти отбор по состоянию здоровья, физподготовке, профессионально-психологический отбор.

Поступить на физико-математический факультет Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка с 189 баллами в этом году на бюджет не получилось бы. Как рассказали TUT.BY на факультете, на специальность «Математика и информатика» полупроходной балл 247, а на «Физика и информатика» — полупроходной балл 239. Хотя в 2018 году проходные баллы на эти специальности были ниже. На «Математику и информатику» — 133, а на «Физику и информатику» — 146.

— На престижные специальности, «натыкав», все-таки не поступишь, — замечаем мы, беседуя с Сергеем.

— У меня сразу вопрос: что такое «престижная специальность»? Какой выйдет специалист и пойдет управлять инженерными войсками после специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск)» с такими проходными баллами? По сути, чтобы поступить, ЦТ и аттестат должны быть по 50 баллов. Условно говоря, это троешник идет в вуз.

— Но смотрите, с какими высокими баллами идут в тот же медуниверситет . Человек, который натыкает на ЦТ, никогда в жизни туда не поступит — и это хорошо.

— Сравнивать с медуниверситетом не совсем корректно. Система медицинских вузов подчиняется Минздраву, и там подходы к обучению немножко другие. Ошибки медиков видны сразу.

С тех пор, как изменили методику подсчета баллов на ЦТ, по наблюдениям собеседника, стало проще набрать пороговые баллы.

— В 2016−2017 годах около 40% ребят завалили математику и не набрали проходной балл. В этом году минимальный проходной по русскому, если он в университете профильный, — 25 баллов. То есть я, сдав ЦТ методом тыка, мог бы поступать на филфак. При старой методике подсчета результатов ЦТ, «натыкать» можно было не больше чем на 15 баллов. Когда люди говорят, что когда-то там натыкали — они все равно решали что-то, а что-то ставили наугад.

Кстати, в следующем году пороговые баллы планируют поднять.

— Этот год у нас переходный, поэтому мы их не изменяли, но очевидно, что в следующем году они будут повышены, — рассказывал руководитель РИКЗ Юрий Миксюк. — Хотя мы уже сегодня говорим, что абитуриенты, набравшие пороговый балл, неконкурентоспособны.