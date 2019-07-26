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До +32°С ожидается в Беларуси 28 июля

27.07.2019 11:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До +32°С ожидается в Беларуси 28 июля
Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается в Беларуси 28 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - плюс 26-32.-0-

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Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается в Беларуси 28 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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