До +32°С ожидается в Беларуси 28 июля

Источник материала: БелТА

Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается в Беларуси 28 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - плюс 26-32.-0-

Прогноз погоды на неделю