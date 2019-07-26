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Администрация ТЦ «Галилео» рассказала, кто проводил ремонт в помещении, где обрушился потолок

27.07.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В визовом центре Литвы в здании торгового центра «Галилео» обрушился потолок. Известно, что в этом году в помещении был ремонт. Администрация торгового центра прокомментировала этот момент TUT.BY.


Фото: mchs.gov.by

24 июля обрушился потолок в визовом центре Литвы (VFSGlobal). Он расположен на шестом этаже здания торгового центра «Галилео» по улице Бобруйской, 6. Пострадавших нет. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Предварительная причина — нарушение производства строительно-монтажных работ.

В здание ТЦ «Галилео» визовый центр переехал весной 2019 года. После обрушения конструкций потолка в визовом центре стало известно, что не так давно на объекте был ремонт. По этому факту замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома объяснил, что момент выясняется и пока эту тему администрация района комментировать не будет.

Мы обратились за комментариями по ремонту в администрацию торгового центра.

«Арендатор (визовый центр) после приемки помещений у арендодателя (ТРЦ „Галилео“) производил ремонтные работы внутри арендованного помещения самостоятельно для переезда литовского визового центра», — сообщили в «Галилео».

По информации торгового центра, к работам привлекался подрядчик.

«Произошло обрушение одного из декоративных элементов подвесного потолка. Администрация торгового центра оказывает содействие компетентным органам в установлении причин произошедшего и ожидает результатов официального расследования инцидента».

Сейчас визовый центр Литвы временно закрыт.

— В результате инцидента никто не пострадал. Мы ждем информацию от местных муниципальных властей и МЧС о причинах случившегося, — рассказал глава региона СНГ VFSGlobal Амит Кумар Шарма.

TUT.BY обратился за комментариями по ремонту помещения в визовый центр.

Актуальную информацию по времени и месту, где сейчас принимают и выдают документы, можно увидеть здесь.

Напомним, в ноябре 2018 года потолок обрушился в ТЦ «Арена-Сити». После этого в торговых центрах Минска проходили проверки, в том числе в «Галилео».

— На момент проверки были выявлены определенные вопросы, требующие детального разбирательства. Поэтому администрация затребовала заключение специализированной организации — оно было предоставлено, — заявил 24 июля 2019 года замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома.

На тот момент (ноябрь 2018 года) все было в порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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