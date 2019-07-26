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Администрация ТЦ «Галилео» рассказала, кто проводил ремонт в помещении, где обрушился потолок
27.07.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В визовом центре Литвы в здании торгового центра «Галилео» обрушился потолок. Известно, что в этом году в помещении был ремонт. Администрация торгового центра прокомментировала этот момент TUT.BY.
24 июля
В здание ТЦ «Галилео» визовый центр
Мы обратились за комментариями по ремонту в администрацию торгового центра.
«Арендатор (визовый центр) после приемки помещений у арендодателя (ТРЦ „Галилео“) производил ремонтные работы внутри арендованного помещения самостоятельно для переезда литовского визового центра», — сообщили в «Галилео».
По информации торгового центра, к работам привлекался подрядчик.
«Произошло обрушение одного из декоративных элементов подвесного потолка. Администрация торгового центра оказывает содействие компетентным органам в установлении причин произошедшего и ожидает результатов официального расследования инцидента».
Сейчас визовый центр Литвы временно закрыт.
— В результате инцидента никто не пострадал. Мы ждем информацию от местных муниципальных властей и МЧС о причинах случившегося, — рассказал глава региона СНГ VFSGlobal Амит Кумар Шарма.
TUT.BY обратился за комментариями по ремонту помещения в визовый центр.
Актуальную информацию по времени и месту, где сейчас принимают и выдают документы, можно увидеть
Напомним, в ноябре 2018 года потолок
— На момент проверки были выявлены определенные вопросы, требующие детального разбирательства. Поэтому администрация затребовала заключение специализированной организации — оно было предоставлено, —
На тот момент (ноябрь 2018 года) все было в порядке.
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