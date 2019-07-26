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Модельер Ирина Искрицкая едет в Милан

27.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В мае в столице прошел фестиваль-конкурс «Мельница моды» – масштабный проект, который ежегодно проводят Министерство образования Беларуси и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи для молодых дизайнеров, фотографов, стилистов и моделей. Автором лучшей детской коллекции и победительницей в номинации «Школа моды» стала наша талантливая землячка, педагог дополнительного образования Уваровичского центра детского творчества, руководитель театра моды «Хобби-style» Ирина Искрицкая.

В сентябре она едет в Милан, где со своей коллекцией «Остановка. Точка. Город» примет участие в «Международных творческих мастерских», а сегодня рассказывает «Авангарду», каким был путь к долгожданной победе.

Модельер Ирина Искрицкая едет в Милан

– Ирина, давай начнем с самого начала: в твоей семье кто-нибудь еще умеет держать в руке нитку с иголкой?

– А как же! Моя мама Людмила Васильевна – швея-закройщик и настоящий виртуоз в этом деле, ее бабушка тоже шила. Я, можно сказать, родилась и выросла под шум швейной машинки, а наша квартира скорее напоминала швейное ателье.

– Помнишь первую вещь, которую себе пошила сама? Много ткани перевела, прежде чем получилось то, что хотела?

– Не поверите, но мне все удавалось с первого раза, ведь дома был хороший учитель. Да и с новым тканями редко работала, чаще перешивала старые вещи. Причем не только себе, но и подружкам.

– Думаю, ты легко определилась с будущей профессией?

– Не уверена: мне многое было интересно, но, когда пришло время выбирать учебное заведение, я остановила свой выбор на Светлогорском государственном индустриальном техникуме, куда поступила после 9 класса. За годы учебы окончательно убедилась, что на верном пути. Там же на последнем 4-м курсе я впервые приняла участие в «Мельнице моды», представив на суд жюри коллекцию женской одежды «Восток». С ней же блестяще защитила дипломную работу.

– Что собой представляла коллекция?

– В то время, помню, на пике популярности были шаровары в восточном стиле. Я их дополнила вышивкой гладью и сделала на этом акцент.

– Мне всегда было интересно, а что происходит с коллекциями после показа? Ты ведь можешь оставить их себе?

– Ну, в данном случае я не могла ее оставить себе, поскольку это дипломная работа. Вся коллекция осталась в техникуме. Но вот коллекциями детской и женской одежды, с которыми я участвовала на следующий год в «Мельнице моды» уже как мастер моды, могла распоряжаться по своему усмотрению. Что-то продаю, что-то дарю подружкам, а вот себе не оставляю. Во-первых, размерчик не мой, а во-вторых, на улицу в этих моделях я выйти не рискнула бы, поскольку предназначение у них несколько иное. Эта одежда делается для шоу.

– Что самое интересное и самое трудное в работе?

– Если честно, то мне все в работе интересно: от зарождения идеи и ее вынашивания вплоть до окончательного воплощения в реальных моделях. Самое трудное, пожалуй, – придумать название коллекции.

– Правда? А, казалось бы, должно быть наоборот?

– Это у кого как (смеется). У меня с названиями туговато идет.

– А как зарождается новая коллекция и в чем секрет успеха? Почему одна проходит незамеченной, а другая производит фурор?

– О, этот мир моды! Он капризен и непредсказуем, правда, если не знать его маленьких секретов. Да, конечно, новая коллекция должна не просто удивить, а зацепить. Но это далеко не все. Приступая к созданию коллекции, я всегда анализирую современные модные тенденции и фасоны. Мода – это очень увлекательная игра: важно знать правила, но нужно следовать интуиции, внутреннему чутью что ли.

– Так вот она, формула успеха?

– Если бы все было так просто! Нет, я не верю в формулы. Зато верю в себя, надеюсь только на свой опыт, знания и умения, силы и желания. Последняя моя коллекция – абсолютное попадание в точку, причем трижды: помимо победы на «Мельнице моды», второе место на V Республиканском смотре-конкурсе детского творчества «Здравствуй, мир!» и первое – на областном конкурсе молодых дизайнеров «Fashion Art-2019».

– Именно эту коллекцию ты повезешь в Милан. Расскажи ее историю, о чем она?

– В этом году «Мельница моды» проходила под девизом «Добро пожаловать в Беларусь: страну спорта и креатива». Я создала коллекцию для юных модниц в стиле casual. Это нескучные, дерзкие, яркие и в то же время теплые образы. В качестве материалов использовала костюмную ткань и шерсть, украсив ее вышивкой.

– Эта победа стала для тебя неожиданностью? Какие чувства испытывала, когда объявляли твою фамилию?

– Во время церемонии награждения испытывала, конечно, неимоверную гордость за себя, свое учреждение. В тот момент меня переполняли эмоции. Я долго и упорно шла к этой победе, а поездка в Милан – заветная мечта. Признание на столь престижном конкурсе дает лично мне силы двигаться дальше, творить, дерзать и развиваться.

– Что бы посоветовала ребятам, которые хотят стать как ты, модельерами?

– Учиться, учиться и еще раз учиться. Верить в себя и развиваться. Мой главный совет – посещайте кружки, объединения по интересам, занимайтесь творчеством. Что-нибудь обязательно пригодится в жизни, даже если вы не станете художником, актером или профессиональным певцом.

– Ира, скажи, каждого можно научить шить?

– Раньше я думала, что да. Сейчас вижу, что далеко не каждого.

– Что для тебя главное в одежде? Тебе трудно угодить?

– На самом деле мне не трудно угодить. Я люблю то, что модно, качественно и….подходит мне. Благо, сегодня выбор огромен. Повседневная одежда обязательно должна быть из натуральных тканей, для нарядной это не столь принципиально.

– Любимая ткань?

– Хлопок и все его разновидности.

– Себе часто шьешь одежду?

– Нет, не часто: времени не хватает. Но на досуге не могу отказать себе в удовольствии смастерить брошь или колье из бисера. Это моя страсть.

– Кого из молодых белорусских дизайнеров выделила бы?

– Николая Морозова. Он из Бреста, сейчас живет и работает в Москве. Его модели довольно простые, но в каждой есть какая-то фишечка.

– Ирина, большое спасибо за интервью и новых побед! Мы тобой гордимся!

Беседовала Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото автора

 

 
Теги: Брест
 
 
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В мае в столице прошел фестиваль-конкурс «Мельница моды» – масштабный проект, который ежегодно проводят Министерство образования Беларуси и...
 
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