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В Борисове сбежал арестованный 29-летний местный житель. Но его нашли
27.07.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 26 июля в Борисове арестовали 29-летнего местного жителя. Во время проведения следственных действий он сбежал. Об этом
Мужчину задержали по подозрению в совершении краж. Отмечается, что он ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. После побега был поднят весь личный состав Борисовского РУВД, оперативники и ОМОН УВД Минской области.
Оперативники установили адрес, где скрывался подозреваемый: он пришел переночевать к своему знакомому в частный дом, расположенный в жилом секторе города.
Сегодня днем мужчину задержали и доставили в ИВС Борисовского РУВД.
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Вечером 26 июля в Борисове арестовали 29-летнего местного жителя. Во время проведения следственных действий он сбежал.
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