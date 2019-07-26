В Борисове сбежал арестованный 29-летний местный житель. Но его нашли

Источник материала: Tut.by

Вечером 26 июля в Борисове арестовали 29-летнего местного жителя. Во время проведения следственных действий он сбежал. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Мужчину задержали по подозрению в совершении краж. Отмечается, что он ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. После побега был поднят весь личный состав Борисовского РУВД, оперативники и ОМОН УВД Минской области.



Фото: МВД Беларуси

Оперативники установили адрес, где скрывался подозреваемый: он пришел переночевать к своему знакомому в частный дом, расположенный в жилом секторе города.

Сегодня днем мужчину задержали и доставили в ИВС Борисовского РУВД.