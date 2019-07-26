На улице Октябрьской создали арт-проект, посвященный трамваю (которого здесь больше нет)

Источник материала: Tut.by

На тусовочной улице Октябрьской появился большой фотоколлаж, посвященный минскому трамваю. Тема не случайна: этому виду транспорта в белорусской столице исполняется 90 лет.



Уличный художник Андрей Бусел

Новый арт-объект можно увидеть во дворе Галереи современного искусства «Ў» (улица Октябрьская, 19).

Это изображение трамвая, размеры работы примерно 12 на 5 метров. Несмотря на изначальное сообщение организаторов, это не граффити.

— Это фотоколлаж, — объясняет автор, белорусский уличный художник Андрей Бусел. — Исторический трамвай сфотографировал в музее и обработал снимок. А люди взяты с фотографий, сделанных на Комаровке.

В работе использовались снимки Саши Скуки.





По самой улице Октябрьская трамваи не ходят с 2015 года. Сначала транспортники сообщали, что линию реконструируют , потом заявили, что в этом нет смысла .

Проект, приуроченный к 90-летию минского трамвая, поднимает и вопрос доступности и открытости улицы Октябрьская для людей разных возрастов и социальных слоев. Работу назвали «Общий вагон».





— Современное развитие улицы Октябрьская состоялось после того, как с улицы исчез общественный транспорт и оборвалась связь района с городом. Конечно, улицу нельзя назвать изолированной, но переломный момент всё же случился. Мне кажется интересным попытаться взглянуть на Октябрьскую глазами человека, которого случайно занесло в молодежный кластер. Давайте представим, что пассажир трамвая случайно проехал свою остановку и оказался в мире заводов, которые вдруг превратились в рестораны и выставочные площадки, — рассказывает Андрей Бусел.

По словам Андрея, в ближайшие недели на Октябрьской появится еще одна его работа, посвященная трамваям — уже в рамках фестиваля Vulica Brazil.





Стрит-арт проект Андрея Бусла «Общий вагон» сделан в рамках проекта Галереи современного искусства «Ў» «Октябрьская: все включено! все включены!». Он посвящен художественным высказываниям по теме недискриминации.

Торжественно откроют проект в субботу 27 июля, в 19.00. На мероприятии разыграют 10 билетов в Музей городского пассажирского транспорта, который поддержал проект.



Андрей Бусел на фоне своей работы во дворе Галереи «Ў»