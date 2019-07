В Санкт-Петербурге погиб белорусский видеоблогер

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге этой ночью погиб видеоблогер из Беларуси, автор канала The road to the film, сообщает Telegram-канал Mash.





По данным Mash, Павел вместе диггером ночью 27 июля на набережной Карповки спустился в канализационный коллектор глубиной около 5 метров, чтобы снять новый ролик для канала. В 4 утра мужчины перестали выходить на связь, друг блогера вызвал спасателей.

Мужчин нашли на дне коллектора. По предварительной информации, Павел упал с высоты, второй мужчина погиб. В аккаунтах мужчины в соцсетях стали появляться комментарии с соболезнованиями .

«Невские новости» сообщают , что в Петроградском районе Санкт- Петербурга спасатели достали с глубины 25 метров из канализационного коллектора тела двух мужчин. По предварительной информации, пишет издание, люди задохнулись.

В 2017 году Павел получил серебряную кнопку от YouTube . Такую награду администрация сервиса вручает тем, кто смог собрать 100 тысяч подписчиков. На тот момент на канал Павла The road to the film («Дорога к фильму») было подписано более 127 тысяч человек, сейчас — более 500 тысяч.

40-летний Павел родом из Орши. Снимать он начал в 38, «чтобы в 60 не жалеть, что в 38 не взял в руки камеру и не стал что-то делать», рассказывал он TUT.BY. Он много снимал в России. По его же словам, он снимал жизнь — путешествия, автообзоры и даже свои тренировки.