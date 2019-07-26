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В Санкт-Петербурге погиб белорусский видеоблогер

27.07.2019 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге этой ночью погиб видеоблогер из Беларуси, автор канала The road to the film, сообщает Telegram-канал Mash.


По данным Mash, Павел вместе диггером ночью 27 июля на набережной Карповки спустился в канализационный коллектор глубиной около 5 метров, чтобы снять новый ролик для канала. В 4 утра мужчины перестали выходить на связь, друг блогера вызвал спасателей.

Мужчин нашли на дне коллектора. По предварительной информации, Павел упал с высоты, второй мужчина погиб. В аккаунтах мужчины в соцсетях стали появляться комментарии с соболезнованиями.

«Невские новости» сообщают, что в Петроградском районе Санкт- Петербурга спасатели достали с глубины 25 метров из канализационного коллектора тела двух мужчин. По предварительной информации, пишет издание, люди задохнулись.

В 2017 году Павел получил серебряную кнопку от YouTube. Такую награду администрация сервиса вручает тем, кто смог собрать 100 тысяч подписчиков. На тот момент на канал Павла The road to the film («Дорога к фильму») было подписано более 127 тысяч человек, сейчас — более 500 тысяч.

40-летний Павел родом из Орши. Снимать он начал в 38, «чтобы в 60 не жалеть, что в 38 не взял в руки камеру и не стал что-то делать», рассказывал он TUT.BY. Он много снимал в России. По его же словам, он снимал жизнь — путешествия, автообзоры и даже свои тренировки.

 
 
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В Санкт-Петербурге этой ночью погиб видеоблогер из Беларуси, автор канала The road to the film.
 
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