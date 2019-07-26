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В Санкт-Петербурге погиб белорусский видеоблогер
27.07.2019 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Санкт-Петербурге этой ночью погиб видеоблогер из Беларуси, автор канала The road to the film,
По данным Mash, Павел вместе диггером ночью 27 июля на набережной Карповки спустился в канализационный коллектор глубиной около 5 метров, чтобы снять новый ролик для канала. В 4 утра мужчины перестали выходить на связь, друг блогера вызвал спасателей.
Мужчин нашли на дне коллектора. По предварительной информации, Павел упал с высоты, второй мужчина погиб. В аккаунтах мужчины в соцсетях стали появляться
«Невские новости»
В 2017 году Павел
40-летний Павел родом из Орши. Снимать он начал в 38, «чтобы в 60 не жалеть, что в 38 не взял в руки камеру и не стал что-то делать», рассказывал он TUT.BY. Он много снимал в России. По его же словам, он снимал жизнь — путешествия, автообзоры и даже свои тренировки.
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В Санкт-Петербурге этой ночью погиб видеоблогер из Беларуси, автор канала The road to the film.
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