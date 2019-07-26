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Антитабачный декрет вступил в силу: где запрещено курения

27.07.2019 14:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Декрет №2, подписанный президентом 24 января 2019 года, вступил в силу 27 июля.

Согласно документу, количество площадок для курения значительно сокращается, под запрет попали и электронные сигареты.

Курение запрещено:

  • на рынках, в торговых центрах
  • на детских площадках, на пляжах
  • в зонах отдыха, в ресторанах и кафе (в том числе на летних террасах)
  • на остановках общественного транспорта
  • в зданиях, офисах, рабочих кабинетах.

Для курения будут оборудованы специальные площадки, отдельные помещения. Что касается ресторанов, то курить можно будет только в залах, отведенных для курящих с кондиционерами.

В поездах, следующих в РФ и Украину, курение может быть разрешено, если в составах есть места для курения.

Запрещена также продажа и реклама электронных сигарет и жидкостей к ним. За нарушение запрета и курение в неположенных местах грозит штраф в размере 4 базовых величин.

Напомним, антитабачный декрет президент подписал 24 января нынешнего года. В список мест, свободных от курения, вошли подземные переходы, стоянки автотранспорта, лифты.

Внесены изменения в аналогичные нормативные правовые акты, регулирующие в республике оборот табака.

 
 
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Декрет №2, подписанный президентом 24 января 2019 года, вступил в силу 27 июля. Согласно документу, количество площадок для курения значительно сокращается, под запрет...
 
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