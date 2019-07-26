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Антитабачный декрет вступил в силу: где запрещено курения
27.07.2019 14:29 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Декрет №2, подписанный президентом 24 января 2019 года, вступил в силу 27 июля.
Согласно документу, количество площадок для курения значительно сокращается, под запрет попали и электронные сигареты.
Курение запрещено:
Для курения будут оборудованы специальные площадки, отдельные помещения. Что касается ресторанов, то курить можно будет только в залах, отведенных для курящих с кондиционерами.
В поездах, следующих в РФ и Украину, курение может быть разрешено, если в составах есть места для курения.
Запрещена также продажа и реклама электронных сигарет и жидкостей к ним. За нарушение запрета и курение в неположенных местах грозит штраф в размере 4 базовых величин.
Напомним, антитабачный декрет президент
Внесены изменения в аналогичные нормативные правовые акты, регулирующие в республике оборот табака.
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Декрет №2, подписанный президентом 24 января 2019 года, вступил в силу 27 июля. Согласно документу, количество площадок для курения значительно сокращается, под запрет...
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