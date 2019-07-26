Антитабачный декрет вступил в силу: где запрещено курения

Декрет №2, подписанный президентом 24 января 2019 года, вступил в силу 27 июля.

Согласно документу, количество площадок для курения значительно сокращается, под запрет попали и электронные сигареты.

Курение запрещено:

на рынках, в торговых центрах

на детских площадках, на пляжах

в зонах отдыха, в ресторанах и кафе (в том числе на летних террасах)

на остановках общественного транспорта

в зданиях, офисах, рабочих кабинетах.

Для курения будут оборудованы специальные площадки, отдельные помещения. Что касается ресторанов, то курить можно будет только в залах, отведенных для курящих с кондиционерами.

В поездах, следующих в РФ и Украину, курение может быть разрешено, если в составах есть места для курения.

Запрещена также продажа и реклама электронных сигарет и жидкостей к ним. За нарушение запрета и курение в неположенных местах грозит штраф в размере 4 базовых величин.

Напомним, антитабачный декрет президент подписал 24 января нынешнего года. В список мест, свободных от курения, вошли подземные переходы, стоянки автотранспорта, лифты.

Внесены изменения в аналогичные нормативные правовые акты, регулирующие в республике оборот табака.